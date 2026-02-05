Человеческий капитал для транспортной отрасли становится приоритетным

ФОТО: Минразвития общин|
Презентация исследования кадрового состояния транспортной отрасли охватила как грузовые, так пассажирские направления, а также логистику и сервис
По словам заместителя главы главного транспортного ведомства страны Сергея Деркача, кадровые проблемы остаются основными.
Об этом он прямо и не раз говорил в ходе презентации во время выступления и дискуссии со специалистами.
Читайте также Женщин за рулем грузовиков будет в Украине еще больше
Люди как золотой фонд отрасли
"Без водителей, механиков, логистов, диспетчеров, управленцев не работают ни дороги, ни автобусы,ни цифровые системы. Человеческий капитал – это не абстрактное понятие, а ежедневная реальность транспортной отрасли" – подчеркнул заместитель министра.
Исследование четко показало: дефицит кадров в транспорте является хроническим и усилился из-за войны и миграции. Острее всего это ощущается среди водителей и технических специалистов.
За время независимости Украины это первое масштабное исследование кадрового наполнения транспортной отрасли страны. Фото: Минразвития общин
В то же время исследование показало, что спрос на транспортные услуги будет расти – вместе с восстановлением и интеграцией в ЕС. Исследование не просто фиксирует проблемы, но и дает основу для решений.
Читайте также Ловкости украинских женщин за рулем грузовиков позавидовали даже мужчины: фоторепортаж
Украина уже работает над:
- переквалификацией женщин и ветеранов;
- обновлением профессиональных стандартов;
- лучшей связью между образованием и реальными потребностями рынка.
"Это не быстрые решения и не "разовые проекты". Но если мы хотим иметь устойчивый транспорт – другого пути нет", – подытожил Сергей Деркач.