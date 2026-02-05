Людський капітал для транспортної галузі стає пріоритетним

ФОТО: Мінрозвитку громад|
Презентація дослідження кадрового стану транспортної галузі охопила як вантажні, так пасажирські напрямки, а також логістику й сервіс
За словами заступника очільника головного транспортного відомства країни Сергія Деркача, кадрові проблеми лишаються основними.
Про це він прямо і не один раз говорив у ході презентації під виступу та дискусії з спеціалітами.
Читайте також Жінок за кермом вантажівок буде в Україні ще більше
Люди як золотий фонд галузі
"Без водіїв, механіків, логістів, диспетчерів, управлінців не працюють ні дороги, ні автобуси,ані цифрові системи. Людський капітал – це не абстрактне поняття, а щоденна реальність транспортної галузі" – підкреслив заступник міністра.
Дослідження чітко показало: дефіцит кадрів у транспорті є хронічним і посилився через війну та міграцію. Найгостріше це відчувається серед водіїв і технічних спеціалістів.
За часів незалежності України це перше масштабне дослідження кадрового наповнення транспортної галузі країни. Фото: Мінрозвитку громад
Водночас дослідження показало, що попит на транспортні послуги зростатиме – разом із відбудовою та інтеграцією до ЄС. Дослідження не просто фіксує проблеми, а дає основу для рішень.
Читайте також Вправності українських жінок за кермом вантажівок позаздрили навіть чоловіки: фоторепортаж
Україна вже працює над:
- перекваліфікацією жінок і ветеранів;
- оновленням професійних стандартів;
- кращим звʼязком між освітою та реальними потребами ринку.
"Це не швидкі рішення і не "разові проєкти". Але якщо ми хочемо мати стійкий транспорт – іншого шляху немає", – підсумував Сергій Деркач.