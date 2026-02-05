Людський капітал для транспортної галузі стає пріоритетним

За словами заступника очільника головного транспортного відомства країни Сергія Деркача, кадрові проблеми лишаються основними.

Про це він прямо і не один раз говорив у ході презентації під виступу та дискусії з спеціалітами.

Люди як золотий фонд галузі

"Без водіїв, механіків, логістів, диспетчерів, управлінців не працюють ні дороги, ні автобуси,ані цифрові системи. Людський капітал – це не абстрактне поняття, а щоденна реальність транспортної галузі" – підкреслив заступник міністра.

Дослідження чітко показало: дефіцит кадрів у транспорті є хронічним і посилився через війну та міграцію. Найгостріше це відчувається серед водіїв і технічних спеціалістів.

За часів незалежності України це перше масштабне дослідження кадрового наповнення транспортної галузі країни. Фото: Мінрозвитку громад

Водночас дослідження показало, що попит на транспортні послуги зростатиме – разом із відбудовою та інтеграцією до ЄС. Дослідження не просто фіксує проблеми, а дає основу для рішень.

Україна вже працює над:

перекваліфікацією жінок і ветеранів;

оновленням професійних стандартів;

кращим звʼязком між освітою та реальними потребами ринку.

"Це не швидкі рішення і не "разові проєкти". Але якщо ми хочемо мати стійкий транспорт – іншого шляху немає", – підсумував Сергій Деркач.