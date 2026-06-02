Для чего россияне окрашивают военные грузовики в камуфляж "зебра"

В последние дни вирусными в соцсетях стали фото грузовиков Урал-4320 и КАМАЗ-5350, что являются основой тактической логистики российской армии. Эти машины получили необычную полосатую ливрею черно-белой окраски. В редакции Авто24 такую технологию покраски назвали просто – зеброкамуфляж.

Таким образом российские автомобилисты пытаются уберечься от украинских дронов, которые все больше становятся умнее. О том, как враг пытается скрыть свои военные машины от искусственного интеллекта украинских дронов и их компьютерного зрения, рассказывает Авто24.

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Камуфляж, который видно издалека

Сейчас зафиксировано как минимум два варианта такой маскировки. Один напоминает окраску зебры с широкими контрастными полосами (КАМАЗ-5350), другой – состоит из волнистых линий и органических узоров (Урал-4320).

Покраска покрывает практически все внешние поверхности машин, включая кабину, кузов и даже колеса.

Почему именно выбран КАМАЗ-5350, а не другую модель, доподлинно неизвестно, ведь в автопарке есть немало более современных машин семейства "Мустанг". Здесь она схожа с КАМАЗ-4310, но только на первый взгляд.

Старанием российских маляров автомобили получили черно-белый маркер – видно хорошо. Фото: Х.com, Drone Wars

С фото видно, что крыша кабины имеет более высокую конструкцию с ребрами жесткости, она как бы нависает над основной конструкцией. Как помните, у классического КАМАЗ-4310 крыша была полностью плоской и ниже.

Вероятно, для пробы взяли первое, что попалось под руку. Получилось хорошо. Новый камуфляж не преследует цель скрыть технику от человеческого глаза. Наоборот, на фоне местности такие грузовики хорошо заметны. Как на военных, то пусть красят так и дальше.

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Против кого работает "зебра"

Основной целью новой российской маскировки является не человек, а алгоритмы компьютерного зрения. Украинские ударные дроны все чаще используют системы искусственного интеллекта для распознавания, классификации и сопровождения целей. Они – умнеют с каждым днем.

Такие технологии позволяют беспилотникам эффективнее работать в условиях радиоэлектронной борьбы, помогают операторам быстрее находить технику врага и могут поддерживать автономные режимы наведения.

Сработает ли новая идея

Российские военные надеются, что необычные контрастные узоры снизят точность распознавания техники алгоритмами искусственного интеллекта. Если система не сможет достаточно уверенно идентифицировать объект как военную цель, атака может быть отложена или потребует дополнительного подтверждения оператором.

Российских разработчиков можно поздравить с появлением зеброкамуфляжной версии – это лучшая модернизация модели Урал-4320 за 49 лет выпуска. Фото: Х.com, Drone Wars

В редакции Авто24 признают такую покраску очень удачной для украинской стороны. Дело в том, что умным дронам теперь будет легче распознать видимый зеброкамуфляж: наши IT-специалисты считаются одними из лучших в мире по написанию программ для БпЛА.



Так что все последующие версии искусственного интеллекта для компьютерного зрения можно довольно быстро переобучить на новые типы целей. Поэтому эффективность такой защиты техники пока остается открытым вопросом лишь на время.

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Адаптация к угрозе дронов является временной

Новый зеброкамуфляж вскоре станет малоэффективным, но здесь есть хороший намек на то, насколько сильно украинские дроны с искусственным интеллектом влияют на тактику и вид современной военной техники.