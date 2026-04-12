Что будет, если ехать быстрее 320 км/ч: немцы раскрыли секрет камер

На немецких дорогах камеры контроля скорости имеют официальный диапазон измерения – от 10 до 320 км/ч. Тонкости фиксации скорости приборами по официальным документам и мониторингу различных источников выясняли в редакции Авто24.

Это также было необходимо, поскольку в сети гуляет много "советов" о том, как избежать придирчивого "взгляда фотокарателя".

Читайте также В немецких городах могут ограничить скорость до 30 км/ч

Именно сеть породила популярный миф: мол, если ехать быстрее, система не зафиксирует нарушение. Но производители таких устройств говорят – это не работает. О таком отрицании, в частности, напомнили в компании Vitronic из Висбадена, где производят системы Poliscan Speed и Poliscan Redlight.

"Превышение диапазона измерения не означает избежание штрафа. Мифы о "невидимой скорости" придумали те, кто "слышал звон, но не знал, откуда он", – уверяют в Vitronic

Что на самом деле видит камера

Камера все равно фиксирует автомобиль, даже если скорость превышает 320 км/ч. Умный прибор по алгоритму действия нарушение видит в любом случае.

Читайте также Какой штраф за превышение скорости самый большой в мире

Единственная разница – в протоколе указывается не фактическая скорость, а максимальное значение диапазона, то есть те же 320 км/ч.

При этом фото, идентификация авто и все доказательства остаются полноценными.

Poliscan видит и за порогом 320 км/ч, но фиксирует для "писем счастья" максимальные 320, что для водителя уже не так важно...

Даже при скорости сверх максимальной фиксированной прибором, водитель получает штраф так, будто ехал именно 320 км/ч.

В случае серьезного превышения дело могут передать в прокуратуру – и тогда это уже не административное нарушение, а уголовное дело.

Читайте также На загородных дорогах Германии хотят ограничить скорость: причина озвучена

Какие штрафы предусмотрены в Германии и Украине

В ФРГ максимальное административное наказание в 2026 году:

превышение более чем на 70км/ч за городом – до 700 евро, то есть в конвертации 35 622 грн;

2 штрафных балла;

до 3 месяцев без прав;

превышение более чем на 70 км/ч в городе – до 800 евро, то есть в конвертации 40 480 грн;

2 штрафных балла;

до 3 месяцев без прав.

Но при превышении на сотни км/ч дело почти автоматически переходит в уголовную плоскость.

Штрафы в Украине в 2026 году:

340 грн - за превышение на 20–50 км/ч.

1700 грн - за превышение более чем на 50 км/ч.

По итогам 2025 года в Украине 3 350 885 постановлений зафиксировано в автоматическом режиме с помощью камер. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24

В Украине ни одного случая движения транспорта со скоростью не 320, а всего 300 км/ч не зафиксировано. Рекорд превышения скорости на трассе Киев - Одесса держит водитель автомобиля Mercedes-Benz S 500, который разогнался до 251 км/ч.

Еще один случай зафиксирован непосредственно в Киеве, водитель BMW мчался по городу со скоростью более 200 км/ч.

Читайте также Блогер летел по столичному шоссе на BMW со скоростью 390 км/ч: видео

Реальный случай – 321 км/ч

В 2025 году на автобане А2 зафиксировали автомобиль, ехавший со скоростью 321 км/ч при разрешенных 120 км/ч.

Водитель получил:

штраф 900 евро, в конвертации 45 540 грн;

2 штрафных балла;

запрет управления на 3 месяца.

Кроме того, дело передали в прокуратуру как за возможное участие в незаконных гонках.

На пожизненное за неудачные гонки

Немецкий суд в Штутгарте вынес вердикт по громкому делу о незаконных уличных гонках в Людвигсбурге. Как пишет moto.pl. виновника смертельной аварии приговорили к пожизненному заключению за... убийство при превышении скорости.

Читайте также Благодаря камере контроля скорости "зарабатывает" целое село

Год назад двое братьев организовали незаконные гонки на одной из главных улиц города и на большой скорости сбили автомобиль, в котором две молодые женщины погибли мгновенно. Суд установил, что водитель не только вызвал аварию, но и действовал по критериям убийства, то есть дал согласие на смерть.

Главный вывод прост: превышение технического лимита камеры не спасает от ответственности. Наоборот – это может обернуться значительно более серьезными последствиями, чем обычный штраф, как вот в случае выше...