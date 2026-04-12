Що буде, якщо їхати швидше 320 км/год: німці розкрили секрет камер

На німецьких дорогах камери контролю швидкості мають офіційний діапазон вимірювання – від 10 до 320 км/год. Тонкощі фіксації швидкості приладами за офіційними документами та моніторингом різних джерел з'ясовували у редакції Авто24.

Це також було необхідно, оскільки мережею гуляє багато "порад" про те, як уникнути прискіпливого "погляду фотокарателя".

Саме мережа породила популярний міф: мовляв, якщо їхати швидше, система не зафіксує порушення. Але виробники таких пристроїв кажуть – це не працює. Про таке заперечення, зокрема, нагадали у компанії Vitronic з Вісбадена, де виробляють системи Poliscan Speed та Poliscan Redlight.

"Перевищення діапазону вимірювання не означає уникнення штрафу. Міфи про "невидиму швидкість" вигадали ті, хто "чув дзвін, але не знав, звідки він", – запевняють у Vitronic

Що насправді бачить камера

Камера все одно фіксує автомобіль, навіть якщо швидкість перевищує 320 км/год. Розумний прилад за алгоритмом дії порушення бачить у будь-якому разі.

Єдина різниця – у протоколі зазначається не фактична швидкість, а максимальне значення діапазону, тобто ті самі 320 км/год.

При цьому фото, ідентифікація авто та всі докази залишаються повноцінними.

Poliscan бачить і за порогом 320 км/год, але фіксує для "листів щастя" максимальні 320, що для водія вже не так важливо… Інфографіка: Авто24

Навіть при швидкості понад максимальну фіксовану приладом, водій отримує штраф так, ніби їхав саме 320 км/год.

У випадку серйозного перевищення справу можуть передати до прокуратури — і тоді це вже не адміністративне порушення, а кримінальна справа.

Які штрафи передбачені у Німеччині та Україні

У ФРН максимальне адміністративне покарання у 2026 році:

перевищення на понад 70км/год за містом – до 700 євро, тобто в конвертації 35 600 грн;

2 штрафні бали;

до 3 місяців без прав;

перевищення на понад 70 км/год у місті – до 800 євро, тобто в конвертації 40 500 грн;

2 штрафні бали;

до 3 місяців без прав.

Але при перевищенні на сотні км/год справа майже автоматично переходить у кримінальну площину.

Штрафи в Україні у 2025 році:

340 грн — за перевищення на 20–50 км/год.

1700 грн — за перевищення на понад 50 км/год.

За підсумками 2025 року в Україні 3 350 885 постанов зафіксовано в автоматичному режимі за допомогою камер. Колаж: Валентин Ожго, Авто24

В Україні жодного випадку руху транспорту зі швидкістю не 320, а лише 300 км/год не зафіксовано. Рекорд перевищення швидкості на трасі Київ - Одеса тримає водій автомобіля Mercedes-Benz S 500, який розігнався до 251 км/год.

Ще один випадок зафіксовано безпосередньо у Києві, водій BMW мчав містом зі швидкістю понад 200 км/год.

Реальний випадок – 321 км/год

У 2025 році на автобані А2 зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 321 км/год при дозволених 120 км/год.

Водій отримав:

штраф 900 євро, у конвертації 45 540 грн;

2 штрафні бали;

заборону керування на 3 місяці.

Крім того, справу передали до прокуратури як за можливу участь у незаконних перегонах.

На довічне за невдалі перегони

Німецький суд у Штутгарті виніс вердикт у гучній справі про незаконні вуличні перегони в Людвігсбурзі. Як пише moto.pl. винуватця смертельної аварії засудили до довічного ув'язнення за... вбивство при перевищенні швидкості.

Рік тому двоє братів організували незаконні перегони на одній з головних вулиць міста і на великій швидкості збив автомобіль, у якому дві молоді жінки загинули миттєво. Суд встановив, що водій не лише спричинив аварію, але й діяв за критеріями убивства, тобто дав згоду на смерть.

Головний висновок простий: перевищення технічного ліміту камери не рятує від відповідальності. Навпаки – це може обернутися значно серйознішими наслідками, ніж звичайний штраф, як от у випадку вище...