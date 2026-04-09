Что известно о новой версии БТР-4 "Буцефал" с защитой от дронов

ФОТО: МО Украины
Здесь "Буцефал" еще без антидроновой ливреи, ее увидите в видео
Нынешний “Буцефал” – это современный подход к защите экипажа и эффективности боя. Машина уже давно находится на вооружении Сил обороны Украины и хорошо зарекомендовала себя на поле боя.
Пример эксплуатации такой техники в подразделениях Нацгвардии Министерство обороны показывает в сюжете телеканала "Армия Медиа", где речь идет об инновации сегодняшнего дня – модификации БТР-4Е с боевым модулем БМ-7 "Парус" и дополнительной защитой от дронов.
Продуманная компоновка
БТР-4 имеет колесную формулу 8×8 и трехсекционную конструкцию:
- спереди - места водителя и командира;
- в центре - двигатель;
- сзади - десантное отделение на 7 бойцов.
Благодаря такому решению экипаж может перемещаться внутри машины без выхода под огонь. Десант высаживается через заднюю дверь под прикрытием корпуса, что значительно повышает безопасность во время штурма.
Основные характеристики БТР-4 "Буцефал". Инфографика: МО Украины
Мобильность и выносливость
БТР оснащен дизельным двигателем серии 3ТД. Его ключевое преимущество – компактность, что позволило реализовать проходной салон.
Максимальная скорость:
- до 110 км/ч на трассе;
- до 60 км/ч по бездорожью.
Расход топлива составляет около 100 л на 100 км, в сложных условиях – до 150 л. То есть 1 километр – 1 литр солярки, а на сложной дороге – полтора литра на сотню. Конечно, много, но и это же не КрАЗ с такой же колесной формулой 8х8, а боевая машина.
Мощное вооружение
"Буцефал" оснащен дистанционно управляемым модулем БМ-7 "Парус", который включает:
- 30-мм автоматическую пушку;
- пулемет и гранатомет;
- возможность установки противотанковых ракет.
Особенности двигателя, боевого модуля, брони и расхода топлива БТР-4 "Буцефал". Инфографика: МО Украины
Важное преимущество – наводчик работает изнутри корпуса, что повышает его защищенность. Командир имеет панорамный прицел и может быстро передавать цели.
Защита и модернизация
Корпус изготовлен из закаленной стали:
- лоб выдерживает калибр 14,5 мм;
- борта - до 12,7 мм.
Машина также позволяет устанавливать дополнительную броню и защиту от кумулятивных боеприпасов.
Амфибийные возможности
БТР-4 является полноценной амфибией. Два винта обеспечивают движение на воде до 10 км/ч. Переход в водный режим быстрый и не требует сложной подготовки.