Что известно о новой версии БТР-4 "Буцефал" с защитой от дронов

Нынешний “Буцефал” – это современный подход к защите экипажа и эффективности боя. Машина уже давно находится на вооружении Сил обороны Украины и хорошо зарекомендовала себя на поле боя.

Пример эксплуатации такой техники в подразделениях Нацгвардии Министерство обороны показывает в сюжете телеканала "Армия Медиа", где речь идет об инновации сегодняшнего дня – модификации БТР-4Е с боевым модулем БМ-7 "Парус" и дополнительной защитой от дронов.

Продуманная компоновка

БТР-4 имеет колесную формулу 8×8 и трехсекционную конструкцию:

спереди - места водителя и командира;

в центре - двигатель;

сзади - десантное отделение на 7 бойцов.



Благодаря такому решению экипаж может перемещаться внутри машины без выхода под огонь. Десант высаживается через заднюю дверь под прикрытием корпуса, что значительно повышает безопасность во время штурма.

Основные характеристики БТР-4 "Буцефал". Инфографика: МО Украины

Мобильность и выносливость

БТР оснащен дизельным двигателем серии 3ТД. Его ключевое преимущество – компактность, что позволило реализовать проходной салон.

Максимальная скорость:

до 110 км/ч на трассе;

до 60 км/ч по бездорожью.

Расход топлива составляет около 100 л на 100 км, в сложных условиях – до 150 л. То есть 1 километр – 1 литр солярки, а на сложной дороге – полтора литра на сотню. Конечно, много, но и это же не КрАЗ с такой же колесной формулой 8х8, а боевая машина.

Мощное вооружение

"Буцефал" оснащен дистанционно управляемым модулем БМ-7 "Парус", который включает:

30-мм автоматическую пушку;

пулемет и гранатомет;

возможность установки противотанковых ракет.

Особенности двигателя, боевого модуля, брони и расхода топлива БТР-4 "Буцефал". Инфографика: МО Украины

Важное преимущество – наводчик работает изнутри корпуса, что повышает его защищенность. Командир имеет панорамный прицел и может быстро передавать цели.

Защита и модернизация

Корпус изготовлен из закаленной стали:

лоб выдерживает калибр 14,5 мм;

борта - до 12,7 мм.

Машина также позволяет устанавливать дополнительную броню и защиту от кумулятивных боеприпасов.



Амфибийные возможности

БТР-4 является полноценной амфибией. Два винта обеспечивают движение на воде до 10 км/ч. Переход в водный режим быстрый и не требует сложной подготовки.