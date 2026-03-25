В Закарпатье авто для ВСУ продавали через ТикТок, некоторые - на запчасти

Достоверно установлено, что подозреваемый реализовал через TikTok и лично по меньшей мере четыре авто на более 1,1 млн грн.

Таким образом задекларированная техника для нужд военных и громад шла в свободную продажу. Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Детали дела

По данным следствия, подозрение получил 31-летний житель села Медведевцы Мукачевского района. Ему инкриминируют организацию продажи транспортных средств, что декларировались как гуманитарная помощь от иностранных доноров и украинских благотворительных организаций.

Фактически же эти автомобили оказались в его распоряжении и были выставлены на продажу.

Запчасти, агрегаты, электроника из разобранных машин в свободной продаже пользуются большим спросом и такой бизнес совсем не убыточен. Фото: Закарпатская прокуратура

Какие авто продавали

Речь идет как минимум о четырех транспортных средствах:

BMW X3;

Toyota Corolla;

BMW 520i;

Skoda Fabia.

Общая стоимость автомобилей превышает 1,1 миллиона гривен.

Как работала схема

Подозреваемый искал покупателей через соцсеть TikTok, а также продавал автомобили непосредственно по месту жительства.

Кроме того, часть транспортных средств он разбирал и реализовывал отдельными запчастями.

Квалификация преступления

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенное в значительном размере во время военного положения.

Кто ведет расследование

Досудебное расследование осуществляют:

следователи полиции Закарпатской области;

под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры.

Оперативное сопровождение обеспечивают: