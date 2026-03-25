В Закарпатье авто для ВСУ продавали через ТикТок, некоторые - на запчасти

ФОТО: Закарпатская прокуратура|
Это не склад "Вторчермата", а хоздвор владельца домовладения
Достоверно установлено, что подозреваемый реализовал через TikTok и лично по меньшей мере четыре авто на более 1,1 млн грн.
Таким образом задекларированная техника для нужд военных и громад шла в свободную продажу. Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.
Читайте также Сколько получил делец за продажу "армейских" внедорожников
Детали дела
По данным следствия, подозрение получил 31-летний житель села Медведевцы Мукачевского района. Ему инкриминируют организацию продажи транспортных средств, что декларировались как гуманитарная помощь от иностранных доноров и украинских благотворительных организаций.
Фактически же эти автомобили оказались в его распоряжении и были выставлены на продажу.
Запчасти, агрегаты, электроника из разобранных машин в свободной продаже пользуются большим спросом и такой бизнес совсем не убыточен. Фото: Закарпатская прокуратура
Какие авто продавали
Речь идет как минимум о четырех транспортных средствах:
- BMW X3;
- Toyota Corolla;
- BMW 520i;
- Skoda Fabia.
Общая стоимость автомобилей превышает 1,1 миллиона гривен.
Как работала схема
Подозреваемый искал покупателей через соцсеть TikTok, а также продавал автомобили непосредственно по месту жительства.
Читайте также Благотворительная организация продала больше автомобилей, чем передала ВСУ
Кроме того, часть транспортных средств он разбирал и реализовывал отдельными запчастями.
Квалификация преступления
Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенное в значительном размере во время военного положения.
Читайте также Житель Закарпатья "заработал" на гуманитарных авто 1,4 миллиона
Кто ведет расследование
Досудебное расследование осуществляют:
- следователи полиции Закарпатской области;
- под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры.
Оперативное сопровождение обеспечивают:
- подразделения уголовного розыска;
- СБУ в Закарпатской области;
- 94 пограничный отряд.