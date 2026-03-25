Що не продавалося – розбиралося і йшло на запчастини

Достеменно встановлено, що підозрюваний реалізував через TikTok та особисто щонайменше чотири авто на понад 1,1 млн грн.

Таким чином задекларована техніка для потреб військових та громад йшла у вільний продаж. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Деталі справи

За даними слідства, підозру отримав 31-річний мешканець села Медведівці Мукачівського району. Йому інкримінують організацію продажу транспортних засобів, що декларувалися як гуманітарна допомога від іноземних донорів та українських благодійних організацій.

Фактично ж ці автомобілі опинилися у його розпорядженні та були виставлені на продаж.

Запчастини, агрегати, електроніка з розібраних машин у вільному продажу мають великий попит і такий бізнес зовсім не збитковий. Фото: Закарпатська прокуратура

Які авто продавали

Йдеться щонайменше про чотири транспортні засоби:

BMW X3;

Toyota Corolla;

BMW 520i;

Skoda Fabia.

Загальна вартість автівок перевищує 1,1 мільйона гривень.

Як працювала схема

Підозрюваний шукав покупців через соцмережу TikTok, а також продавав автомобілі безпосередньо за місцем проживання.

Крім того, частину транспортних засобів він розбирав і реалізовував окремими запчастинами.

Кваліфікація злочину

Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі під час воєнного стану.

Хто веде розслідування

Досудове розслідування здійснюють:

слідчі поліції Закарпатської області;

за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Оперативний супровід забезпечують: