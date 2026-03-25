Що не продавалося – розбиралося і йшло на запчастини

ФОТО: Закарпатська прокуратура|
Це не склад "Вторчермату", а двір власника домоволодіння
Достеменно встановлено, що підозрюваний реалізував через TikTok та особисто щонайменше чотири авто на понад 1,1 млн грн.
Таким чином задекларована техніка для потреб військових та громад йшла у вільний продаж. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, підозру отримав 31-річний мешканець села Медведівці Мукачівського району. Йому інкримінують організацію продажу транспортних засобів, що декларувалися як гуманітарна допомога від іноземних донорів та українських благодійних організацій.
Фактично ж ці автомобілі опинилися у його розпорядженні та були виставлені на продаж.
Запчастини, агрегати, електроніка з розібраних машин у вільному продажу мають великий попит і такий бізнес зовсім не збитковий. Фото: Закарпатська прокуратура
Які авто продавали
Йдеться щонайменше про чотири транспортні засоби:
- BMW X3;
- Toyota Corolla;
- BMW 520i;
- Skoda Fabia.
Загальна вартість автівок перевищує 1,1 мільйона гривень.
Як працювала схема
Підозрюваний шукав покупців через соцмережу TikTok, а також продавав автомобілі безпосередньо за місцем проживання.
Крім того, частину транспортних засобів він розбирав і реалізовував окремими запчастинами.
Кваліфікація злочину
Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі під час воєнного стану.
Хто веде розслідування
Досудове розслідування здійснюють:
- слідчі поліції Закарпатської області;
- за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.
Оперативний супровід забезпечують:
- підрозділи карного розшуку;
- СБУ в Закарпатській області;
- 94 прикордонний загін.