Можно ли получить несколько именных номеров для своего автомобиля

Заказ именных номеров
В Украине действуют свои правила по использованию индивидуальных номерных знаков (ИНЗ), которые часто вызывают вопросы у водителей. В Главный сервисный центр МВД напоминают: несмотря на гибкость в регистрации авто, сам принцип использования таких номеров остается неизменным.
Читайте также: Киевлянин 10 лет "охотился" на именной номер и наконец получил его
Можно ли иметь несколько авто с индивидуальными номерами
Да, один человек может владеть несколькими автомобилями, и каждый из них может иметь собственный индивидуальный номерной знак. Ограничений по количеству авто нет.
Однако важно понимать ключевое правило: один индивидуальный номер нельзя использовать на нескольких автомобилях одновременно.
Почему действует правило “1 авто – 1 номер”
В соответствии с законодательством, индивидуальный номерной знак:
- является дополнительным к стандартному государственному номеру
- закрепляется одновременно за автомобилем и его владельцем
- не может быть перенесен на другое транспортное средство
Это означает, что ИНЗ фактически “привязан” сразу к двум элементам: конкретного авто и конкретного лица.
Как происходит передача авто с ИНЗ
Если автомобиль с индивидуальным номером продается или передается другому лицу, процедура проходит в два этапа:
- сначала происходит перерегистрация транспортного средства
- после этого отдельно решается вопрос относительно индивидуального номера
Это связано с тем, что номер нельзя просто “передать вместе с авто” одним действием.
- Что нужно учесть владельцам
Также интересно: Именные номера с авто нельзя перезакрепить за мотоциклом
В практическом смысле это означает:
- для каждого нового авто нужно оформлять отдельный ИНЗ или использовать стандартный номер
- нельзя использовать один и тот же индивидуальный номер на двух авто
- перед любыми регистрационными действиями лучше уточнить детали в сервисном центре
Вывод
Правило “одно авто – один индивидуальный номер” не ограничивает количество автомобилей в собственности, но четко регламентирует использование самих номеров. Такой подход исключает путаницу в реестрах и уменьшает риски злоупотреблений во время регистрационных операций.