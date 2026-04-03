Можно ли получить несколько именных номеров для своего автомобиля

В Украине действуют свои правила по использованию индивидуальных номерных знаков (ИНЗ), которые часто вызывают вопросы у водителей. В Главный сервисный центр МВД напоминают: несмотря на гибкость в регистрации авто, сам принцип использования таких номеров остается неизменным.

Можно ли иметь несколько авто с индивидуальными номерами

Да, один человек может владеть несколькими автомобилями, и каждый из них может иметь собственный индивидуальный номерной знак. Ограничений по количеству авто нет.

Однако важно понимать ключевое правило: один индивидуальный номер нельзя использовать на нескольких автомобилях одновременно.

Почему действует правило “1 авто – 1 номер”

В соответствии с законодательством, индивидуальный номерной знак:

является дополнительным к стандартному государственному номеру

закрепляется одновременно за автомобилем и его владельцем

не может быть перенесен на другое транспортное средство

Это означает, что ИНЗ фактически “привязан” сразу к двум элементам: конкретного авто и конкретного лица.

Как происходит передача авто с ИНЗ

Если автомобиль с индивидуальным номером продается или передается другому лицу, процедура проходит в два этапа:

сначала происходит перерегистрация транспортного средства

после этого отдельно решается вопрос относительно индивидуального номера

Это связано с тем, что номер нельзя просто “передать вместе с авто” одним действием.

Что нужно учесть владельцам

В практическом смысле это означает:

для каждого нового авто нужно оформлять отдельный ИНЗ или использовать стандартный номер

нельзя использовать один и тот же индивидуальный номер на двух авто

перед любыми регистрационными действиями лучше уточнить детали в сервисном центре

Вывод

Правило “одно авто – один индивидуальный номер” не ограничивает количество автомобилей в собственности, но четко регламентирует использование самих номеров. Такой подход исключает путаницу в реестрах и уменьшает риски злоупотреблений во время регистрационных операций.