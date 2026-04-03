Чи можна мати кілька іменних номерів для свого автомобіля

В Україні діють свої правила щодо використання індивідуальних номерних знаків (ІНЗ), які часто викликають запитання у водіїв. У Головному сервісному центрі МВС нагадують: попри гнучкість у реєстрації авто, сам принцип використання таких номерів залишається незмінним.

Чи можна мати кілька авто з індивідуальними номерами

Так, одна людина може володіти кількома автомобілями, і кожен із них може мати власний індивідуальний номерний знак. Обмежень щодо кількості авто немає.

Однак важливо розуміти ключове правило: один індивідуальний номер не можна використовувати на кількох автомобілях одночасно.

Чому діє правило “1 авто – 1 номер”

Відповідно до законодавства, індивідуальний номерний знак:

є додатковим до стандартного державного номера

закріплюється одночасно за автомобілем і його власником

не може бути перенесений на інший транспортний засіб

Це означає, що ІНЗ фактично “прив’язаний” одразу до двох елементів: конкретного авто та конкретної особи.

Як відбувається передача авто з ІНЗ

Якщо автомобіль з індивідуальним номером продається або передається іншій особі, процедура проходить у два етапи:

спочатку відбувається перереєстрація транспортного засобу

після цього окремо вирішується питання щодо індивідуального номера

Це пов’язано з тим, що номер не можна просто “передати разом із авто” однією дією.

Що потрібно врахувати власникам

У практичному сенсі це означає:

для кожного нового авто потрібно оформлювати окремий ІНЗ або використовувати стандартний номер

не можна використовувати один і той самий індивідуальний номер на двох авто

перед будь-якими реєстраційними діями краще уточнити деталі в сервісному центрі

Висновок

Правило “одне авто – один індивідуальний номер” не обмежує кількість автомобілів у власності, але чітко регламентує використання самих номерів. Такий підхід унеможливлює плутанину в реєстрах і зменшує ризики зловживань під час реєстраційних операцій.