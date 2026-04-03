Чи можна мати кілька іменних номерів для свого автомобіля

Замовлення іменних номерів
В Україні діють свої правила щодо використання індивідуальних номерних знаків (ІНЗ), які часто викликають запитання у водіїв. У Головному сервісному центрі МВС нагадують: попри гнучкість у реєстрації авто, сам принцип використання таких номерів залишається незмінним.
Чи можна мати кілька авто з індивідуальними номерами
Так, одна людина може володіти кількома автомобілями, і кожен із них може мати власний індивідуальний номерний знак. Обмежень щодо кількості авто немає.
Однак важливо розуміти ключове правило: один індивідуальний номер не можна використовувати на кількох автомобілях одночасно.
Чому діє правило “1 авто – 1 номер”
Відповідно до законодавства, індивідуальний номерний знак:
- є додатковим до стандартного державного номера
- закріплюється одночасно за автомобілем і його власником
- не може бути перенесений на інший транспортний засіб
Це означає, що ІНЗ фактично “прив’язаний” одразу до двох елементів: конкретного авто та конкретної особи.
Як відбувається передача авто з ІНЗ
Якщо автомобіль з індивідуальним номером продається або передається іншій особі, процедура проходить у два етапи:
- спочатку відбувається перереєстрація транспортного засобу
- після цього окремо вирішується питання щодо індивідуального номера
Це пов’язано з тим, що номер не можна просто “передати разом із авто” однією дією.
- Що потрібно врахувати власникам
У практичному сенсі це означає:
- для кожного нового авто потрібно оформлювати окремий ІНЗ або використовувати стандартний номер
- не можна використовувати один і той самий індивідуальний номер на двох авто
- перед будь-якими реєстраційними діями краще уточнити деталі в сервісному центрі
Висновок
Правило “одне авто – один індивідуальний номер” не обмежує кількість автомобілів у власності, але чітко регламентує використання самих номерів. Такий підхід унеможливлює плутанину в реєстрах і зменшує ризики зловживань під час реєстраційних операцій.