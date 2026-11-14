Что означают цветочки и лепестки на дорожных знаках в Европе

Знаки не устанавливают отдельное ограничение скорости и не требуют обязательной остановки, а напоминают водителям о необходимости бережного отношения к природе, призывают ее беречь. В тонкостях содержания визуально схожих знаков разбирались в Авто24.

Прежде всего, речь идет о знаках серии ID15, которые французская дорожная инфраструктура использует для привлечения внимания к экологически чувствительным территориям. Дорожные знаки этой группы создают специальные знаки-идеограммы (символы) обозначающие природные заповедные зоны, национальные и региональные парки.

Где можно увидеть знаки ID15.

Они используются в качестве графических элементов (пиктограммы) на больших информационных или указательных щитах. Знаки предупреждают водителей о въезде на территорию с особой экологической защитой или указывают направление к ней.

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Эта серия состоит из нескольких литерных модификаций, каждая из которых отвечает за свой тип природного объекта. Их всего шесть, но есть подгруппы, конкретизирующие объект.

Шесть буквенных экологических знаков, но есть подгруппы – в ID15a зарезервировано место под символы с изображением горы, птицы или намеком на водоем. Коллаж: Авто24

Такое сигнальное предостережение по указанным знакам устанавливают вблизи природоохранных территорий, в частности в местах, где важно сохранить биоразнообразие. Это могут быть заповедные зоны и территории, где дорожное движение создает дополнительную нагрузку на местную флору и фауну.

Скажем, знак ID15c должен привлекать внимание к окружающей среде, через которую пролегает маршрут. Для водителя это сигнал, что дорога проходит вблизи природной жемчужины, а привычные маневры, шум двигателя и лишнее использование клаксона могут иметь последствия для дикой природы.

"Великолепный сад" заповедником не считается

Важно не путать ID15c со знаком ID16e, связанным с обозначением садов, имеющих французскую отметку "Великолепный сад" (Jardin remarquable). Оба относятся к теме природного наследия, но выполняют различные функции: один поощряет экологически ответственное поведение, другой помогает ориентироваться в культурных туристических объектах.

Кстати, серия знаков ID16 также разветвлена по конкретным объектам. Однако это не столько экологические подсказки, сколько знаки зоны досуга, культурного отдыха, памятников исторического наследия.

Не столько экологична, сколько историко-культурная группа знаков из пяти буквенных ориентиров. Коллаж: Авто24

Не пугает, а только дружески напоминает

В этой палитре знаков следует обратить внимание на ID15b, что визуально указывает на наличие торнадо, циклона или по крайней мере опасного погодного события. Но это не так, загадочная внешность на французской дорожной сети предупреждает только о близости национального парка.

Так что визуальный тревожный знак на самом деле абсолютно безвреден. Он дополняет информацию о направлении и местонахождении национального парка. Их во Франции насчитывается 11. Обычно дорожная служба дополняет знак надписью "Национальный парк…", а затем указывает его название.

Несмотря на силуэт с немного ужасающим символом, знак ID15b не менее миролюбив, чем "цветок" или "лепестки". Коллаж: Авто24

Как должны вести себя водители

Увидев "цветок" на дорожном знаке, следует воспринимать его как напоминание об ответственном вождении. В первую очередь речь идет о нескольких простых правилах.

Выбирать безопасную скорость. Это дает больше времени для реакции, если на дорогу внезапно выбежит дикое животное.

Не создавать лишнего шума. Не стоит без необходимости сигналить, резко разгоняться или намеренно повышать обороты двигателя.

Не оставлять мусор. Выброшенные из автомобиля отходы загрязняют окружающую среду и могут представлять опасность для животных.

Соблюдать обычные правила дорожного движения. Экологический характер знака не отменяет требований по скорости, приоритету движения и другим ограничениям, установленным на конкретном участке.

Такие рекомендации особенно актуальны на дорогах, проходящих через леса, природные парки и другие территории, где животные могут пересекать проезжую часть.

Штрафуют ли за игнорирование знака

Сам по себе, скажем, знак ID15c носит информационный и просветительский характер. Он не устанавливает отдельную санкцию только за то, что водитель не изменил стиль управления после его появления в поле зрения.

Однако это не означает, что у природоохранных территорий можно игнорировать другие требования. Если водитель превышает установленную скорость, нарушает правила остановки или стоянки или совершает иное правонарушение, ответственность будет определяться соответствующими нормами законодательства.

Здесь не зрительный обман, но два существенных отличия в глаз бросаются. Коллаж: Авто24

Так же отдельные правила могут действовать непосредственно на территориях природных заповедников – различать рекомендательный характер символа и предписания других дорожных знаков.

Почему эта практика важна

Автомобильное движение влияет на окружающую среду не только из-за выхлопных газов. Шум, риск столкновения с животными и загрязнение обочин также могут ухудшать состояние природных территорий. Упомянутый выше "цветок" напоминает об этом без дополнительных запретов. Она не заменяет правила дорожного движения, но помогает водителям осознать, что дорога проходит через среду, требующую защиты.

Пока эта практика связана прежде всего с Францией. Распространится ли подобный подход на другие европейские страны, будет зависеть от решений их дорожных и природоохранных органов.

Вывод: если на французской дороге вы увидели знак "цветком" или "лепестками", это повод ехать внимательнее, не создавать лишнего шума и помнить о дикой природе. Штраф только за игнорирование этого информационного символа он не предусматривает, но общие правила дорожного движения остаются обязательными.

Два дорожных знака ID15a12 и ID15c с добавленными надписями указывают на въезд в Национальный природный заповедник Верхний Шейн-дю-Юра. Фото: Марк Монженет