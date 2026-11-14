Що означають квіточки й пелюстки на дорожніх знаках в Європі

Знаки не встановлюють окремого обмеження швидкості й не вимагають обов’язкової зупинки, а нагадують водіям про необхідність дбайливого ставлення до природи, закликають її берегти. В тонкощах змісту візуально схожих знаків розбиралися в Авто24.

Насамперед йдеться про знаки серії ID15, які французька дорожня інфраструктура використовує для привернення уваги до екологічно чутливих територій. Дорожні знаки цієї групи створюють спеціальні знаки-ідеограми (символи), що позначають природні заповідні зони, національні та регіональні парки.

Де можна побачити знаки ID15

Вони використовуються як графічні елементи (піктограми) на великих інформаційних або вказівних щитах. Знаки попереджають водіїв про в'їзд на територію з особливим екологічним захистом або вказують напрямок до неї.

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Ця серія складається з кількох літерних модифікацій, кожна з яких відповідає за свій тип природного об'єкта. Їх всього шість, але є підгрупи, що конкретизують об'єкт.

Шість літерних екологічних знаків, але є підгрупи – в ID15a зарезервовано місце під символи із зображенням гори, птаха чи натяком на водойму тощо. Колаж: Авто24

Таку сигнальну пересторогу з зазначених знаків встановлюють поблизу природоохоронних територій, зокрема в місцях, де важливо зберегти біорізноманіття. Це можуть бути заповідні зони та території, де дорожній рух створює додаткове навантаження на місцеву флору й фауну.

Скажімо, знак ID15c має привертати увагу до середовища, через яке пролягає маршрут. Для водія це сигнал, що дорога проходить поблизу природних перлин, а звичні маневри, шум двигуна та зайве використання клаксона можуть мати наслідки для дикої природи.

"Чудовий сад" заповідником не вважається

Важливо не плутати ID15c зі знаком ID16e, який пов’язаний із позначенням садів, що мають французьку позначку "Чудовий сад" (Jardin remarquable). Обидва належать до теми природної спадщини, але виконують різні функції: один заохочує до екологічно відповідальної поведінки, інший допомагає орієнтуватися в культурних туристичних об’єктах.

До речі, серія знаків ID16 також розгалужена за конкретними об’єктами. Однак це не стільки екологічні підказки, скільки знаки зони дозвілля, культурного відпочинку, пам'яток історичної спадщини.

Не стільки екологічна, скільки історико-культурна група знаків з п'яти літерних орієнтирів. Колаж: Авто24

Не лякає, а тільки дружньо нагадує

В цій палітрі знаків варто звернути увагу на ID15b, що візуально вказує на наявність торнадо, циклону або, принаймні, небезпечної погодної події. Але це не так, та загадкова зовнішність на французькій дорожній мережі попереджає лише про близькість… національного парку.

Так що візуальний тривожний знак насправді є абсолютно нешкідливим. Він доповнює інформацію про напрямок та місцезнаходження національного парку. Їх у Франції налічується 11. Зазвичай дорожня служба доповнює знак написом "Національний парк…", а потім вказує його назву.

Попри силует з трохи жахливим символом, знак ID15b не менш миролюбний, ніж "квітка" чи "пелюстки". Колаж: Авто24

Як мають поводитися водії

Побачивши "квітку" на дорожньому знаку, варто сприймати її як нагадування про відповідальне водіння. Насамперед ідеться про кілька простих правил.

Обирати безпечну швидкість. Це дає більше часу для реакції, якщо на дорогу раптово вибіжить дика тварина.

Не створювати зайвого шуму. Не варто без потреби сигналити, різко розганятися чи навмисно підвищувати оберти двигуна.

Не залишати сміття. Викинуті з автомобіля відходи забруднюють довкілля та можуть становити небезпеку для тварин.

Дотримуватися звичайних правил дорожнього руху. Екологічний характер знака не скасовує вимог щодо швидкості, пріоритету руху та інших обмежень, установлених на конкретній ділянці.

Такі рекомендації особливо актуальні на дорогах, що проходять через ліси, природні парки та інші території, де тварини можуть перетинати проїзну частину.

Чи штрафують за ігнорування знака

Сам по собі, скажімо, знак ID15c має інформаційний і просвітницький характер. Він не встановлює окремої санкції лише за те, що водій не змінив стиль керування після його появи в полі зору.

Однак це не означає, що поблизу природоохоронних територій можна ігнорувати інші вимоги. Якщо водій перевищує встановлену швидкість, порушує правила зупинки або стоянки чи вчиняє інше правопорушення, відповідальність визначатиметься відповідними нормами законодавства.

Тут не зоровий обман, але дві суттєві відмінності в око впадають. Колаж: Авто24

Так само окремі правила можуть діяти безпосередньо на територіях природних заповідників.Тому головне – розрізняти рекомендаційний характер символу та обов’язкові приписи інших дорожніх знаків.

Чому ця практика важлива

Автомобільний рух впливає на довкілля не лише через вихлопні гази. Шум, ризик зіткнення з тваринами та забруднення узбіч також можуть погіршувати стан природних територій. Згадана вище "квітка" нагадує про це без додаткових заборон. Вона не замінює правил дорожнього руху, але допомагає водіям усвідомити, що дорога проходить через середовище, яке потребує захисту.

Поки що ця практика пов’язана передусім із Францією. Чи пошириться подібний підхід на інші європейські країни, залежатиме від рішень їхніх дорожніх і природоохоронних органів.

Висновок: якщо на французькій дорозі ви побачили знак "квіткою" чи "пелюстками", це привід їхати уважніше, не створювати зайвого шуму й пам’ятати про дику природу. Штрафу лише за ігнорування цього інформаційного символу він не передбачає, але загальні правила дорожнього руху залишаються обов’язковими.

Два дорожні знаки ID15a12 та ID15c з доданими написами вказують на в'їзд до Національного природного заповідника Верхній Шейн-дю-Юра. Фото: Марк Монженет