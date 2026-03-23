Что в разработке военного бульдозера подсказал Hitachi опыт войны в Украине

Машину с нуля разработали конструкторы концерна Hitachi по техническим условиям инженерной службы JGSDF. Главная цель – поддержка маневренных сил в операциях по преодолению препятствий и мобильности во время действий под огнем. К такой мотивации побудили современные вызовы, в том числе те, что показала война в Украине.

Бульдозер Type 23, представлен гарнизонной Инженерной школе Кацута в префектуре Ибараки, разработан как преемник бульдозера Type 75, эксплуатируемого Наземными силами самообороны Японии. Та версия относится к разработкам 1969 года и введена в эксплуатацию в 1975 году.

Читайте также В ВСУ появилась инженерная машина японской армии "Мороока": что она может

Тщательно изученный опыт использования инженерной техники на театре боевых действий ВСУ заставил ускорить разработку пятилетней давности и внести в конструкцию машины существенные изменения.



Какие преимущества над 50-летним ветераном

Новичка лишили телескопической стрелы, но снабдили мощным фронтальным бульдозерным отвалом. Этот бульдозер может выполнять работы по выравниванию поверхности, рытье котлованов, прокладка пути в образованных врагом преградах.

Машина полностью покрыта броней. Такое исполнение позволяет безопасно работать даже в зоне артиллерийского и минометного огня.

Конечно от прямого попадания бронебойного снаряда это не спасет, как и любой танк или родственные машины, но от обломков снарядов и мин убережет.

На переднем плане переданный инженерному училищу бульдозер Type 23, а за ним виднеется ветеран инженерных войск образца 1975 года Type 75. Фото: вебсайт Наземных сил самообороны Японии



Здесь есть еще одна привлекательность: машина разрабатывалась с перспективой дистанционного управления и автономного вождения: бульдозер Type 23 будет иметь полностью спутниковое управление для операций в опасной зоне передовой. Там основным рабочим инструментом станет бульдозерный отвал.



Шустрый и малоуязвимый на передовой

Машина весит не более 26 тонн, имеет размеры около 8,0 метров в длину, 3,6 метра в ширину и 3,3 метра в высоту. В обычной среде ее экипаж будет из двух человек.

Читайте также Какие внедорожники передала Япония Украине: конструкция, характеристики

По сравнению с гражданскими бульдозерами Hitachi, которые обычно работают со скоростью от 10 до 15 км/ч, Type 23, вероятно, имеет более высокую транспортную и операционную скорость. Очевидно он не будет уступать в шоссейном передвижении бульдозеру Type 75 с его максимальной скоростью 45 км/ч.

Как эталон инженерного парка

Бульдозер нового поколения получит статус стандартизации машин такого исполнения. О его силовом потенциале ничего не сказано. Акцент в релизах сделан на улучшении живучести и мобильности.

Бульдозер Type 23 во фронтально-боковом ракурсе с правой стороны на презентации в инженерном училище. Фото: вебсайт Наземных сил самообороны Японии

Стоимость единицы Type 23 составляет около 5,6 миллиардов японских иен (JPY), что в конвертации будет примерно $37–38 миллионов долларов США (USD)

Запланированные закупки включают более 30 единиц, что свидетельствует о более широком распространении, чем у предыдущих систем, хотя общее количество остается ограниченным относительно парка Type 75.