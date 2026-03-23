Що у розробці воєнного бульдозера підказав Hitachi досвід війни в Україні

Машину з нуля розробили конструктори концерну Hitachi за технічними умовами інженерної служби JGSDF. Головна мета – підтримка маневрених сил в операціях з подолання перешкод та мобільності під час дій під вогнем. До такої мотивації спонукали сучасні виклики, в тому числі ті, що показала війна в Україні.

Бульдозер Type 23, представлений гарнізонній Інженерній школі Кацута у префектурі Ібаракі, розроблений як наступник бульдозера Type 75, що експлуатується Наземними силами самооборони Японії. Та версія належить до розробок 1969 року та введена в експлуатацію у 1975 році.

Ретельно вивчений досвід використання інженерної техніки на театрі бойових дій ЗСУ змусив прискорити розробку пятирічної давнини і внести в конструкцію машини суттєві зміни.



Які переваги над 50-річним ветераном

Новачка позбавили телескопічної стріли, але забезпечили потужним фронтальним бульдозерним відвалом. Цей бульдозер може виконувати роботи з вирівнювання поверхні, риття котлованів, прокладання шляху в утворених ворогом перепонах.

Машина повністю вкрита бронею. Таке виконання дозволяє безпечно працювати навіть у зоні артилерійського та мінометного вогню.

Звісно, від прямого влучання бронебійного снаряда це не врятує, як і будь-який танк чи споріднені машини, але від уламків снарядів та мін вбереже.

На передньому плані переданий інженерному училищу бульдозер Type 23, а за ним видніється ветеран інженерних військ зразка 1975 року. Type 75. Фото: вебсайт Наземних сил самооборони Японії



Тут є ще одна привабливість: машина розроблялася з перспективою дистанційного керування та автономного водіння: бульдозер Type 23 матиме повністю супутникове управління для операцій в небезпечні й зоні передової. Там основним робочим інструментом стане бульдозерний відвал.



Прудкий та маловразливий на передовій

Машина важить не більше 26 тонн, має розміри близько 8,0 метрів у довжину, 3,6 метра в ширину та 3,3 метра у висоту. У звичайному середовищі її екіпаж буде з двох осіб.

Порівняно з цивільними бульдозерами Hitachi, які зазвичай працюють зі швидкістю від 10 до 15 км/год, Type 23, ймовірно, має вищу транспортну та операційну швидкість. Очевидно він не поступатиметься у шосейному пересуванні бульдозеру Type 75 з його максимальною швидкістю 45 км/год.

Як еталон інженерного парку

Бульдозер нового покоління отримає статус стандартизації машин такого виконання. Про його силовий потенціал нічого не сказано. Акцент в релізах зроблено на покращенні живучість та мобільності.

Бульдозер Type 23 у фронтально-боковому ракурсі правого боку на презентації в інженерному училищі. Фото: вебсайт Наземних сил самооборони Японії

Вартість одиниці Type 23 становить близько 5,6 мільярда японських єн (JPY), що в конвертації буде приблизно $37–38 мільйонів доларів США (USD)

Заплановані закупівлі включають понад 30 одиниць, що свідчить про ширше розповсюдження, ніж у попередніх систем, хоча загальна кількість залишається обмеженою відносно парку Type 75.