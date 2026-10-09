Чтобы управлять грузовиком с прицепом, годовой стаж не требуется: постановление Кабмина

Кабинет Министров на заседании 7 октября 2026 принял решение отменить обязательный годовой стаж управления для открытия категорий BE, C1E и CE. Как сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины, упрощение предусмотрено на период военного положения и еще на шесть месяцев после его прекращения или отмены.

Какие автомобили касаются изменения

Категория BE необходима для управления автопоездом с автомобилем категории B и тяжелым прицепом, когда такой состав транспортных средств выходит за пределы разрешенного обычной категории B. Это может быть, например, автомобиль с лафетом или жилым прицепом.

Категория C1E включает грузовые автомобили категории C1 с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 7,5 тонны в сцеплении с прицепом более 750 кг. CE относится к грузовикам категории C, разрешенная максимальная масса которых превышает 7,5 тонны, с прицепом или полуприцепом более 750 кг. Именно эта категория нужна водителям фур.

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Прицеп не всегда нуждается в категории BE. Авто24 уже писал, что с категорией B можно буксировать прицеп с разрешенной максимальной массой до 750 кг. Прицеп может быть и более тяжелым, если его разрешенная максимальная масса не превышает массу автомобиля без погрузки, а суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не превышает 3,5 тонны. Речь идет о массах, указанных в документах, а не только о фактическом весе груза.

Что нужно для открытия категории

Решение убирает требование по стажу, но не дает автоматического права управлять транспортом с тяжелым прицепом. Для BE водитель должен иметь категорию B, для C1E требуется C1, а для CE необходима C.

Также необходимо пройти переподготовку по установленной программе и успешно сдать практический экзамен в территориальном сервисном центре МВД. Во время экзамена проверяют навыки управления автомобилем с прицепом или полуприцепом.

Минимальный возраст для категорий BE, C1E и CE составляет 19 лет. Его не снижали, поэтому получение базовой категории в 18 лет не означает возможности сразу открыть категорию тяжелого автопоезда.

О порядке переподготовки и практического экзамена Авто24 ранее рассказывал в материале Как получить категорию на прицеп.

Для категории CE ослабление уже действовало

Требование годового стажа для CE на период военного положения отменили еще постановлением Кабмина №1122 от 10 сентября 2025г. Она позволила владельцам категории C открывать CE после переподготовки и практического экзамена без ожидания года.

В начале 2026 года для C1E стаж все еще был обязательным. Именно это отличие объяснялось в предыдущем материале о категории CE и C1E. Нынешнее решение охватывает также BE и C1E, поэтому подавать его в качестве первой отмены стажа для водителей фур было бы неточно.

Зачем правительство изменило правила

В Минэкономики объясняют решение о необходимости уменьшить дефицит водителей и упростить их выход на рынок труда. Владельцам базовых категорий не придется дополнительно ждать год только для допуска к открытию категории автомобиля с прицепом.

Упрощение временное: его предусмотрели на период военного положения и шесть месяцев после прекращения или отмены. В сообщении министерства не приведен номер нового акта и отдельной даты вступления в силу, поэтому дату принятия решения не следует автоматически считать датой начала применения новых правил.