Щоб керувати вантажівкою з причепом, річний стаж не потрібен: постанова Кабміну

Кабінет Міністрів на засіданні 7 жовтня 2026 року ухвалив рішення скасувати обов’язковий річний стаж керування для відкриття категорій BE, C1E та CE. Як повідомляє Міністерство економіки та довкілля України, спрощення передбачене на період воєнного стану та ще на шість місяців після його припинення або скасування.

Яких автомобілів стосуються зміни

Категорія BE потрібна для керування автопоїздом з автомобілем категорії B та важким причепом, коли такий склад транспортних засобів виходить за межі дозволеного для звичайної категорії B. Це може бути, наприклад, автомобіль із лафетом або житловим причепом.

Категорія C1E охоплює вантажні автомобілі категорії C1 з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 7,5 тонни у зчепленні з причепом понад 750 кг. CE стосується вантажівок категорії C, дозволена максимальна маса яких перевищує 7,5 тонни, із причепом або напівпричепом понад 750 кг. Саме ця категорія потрібна водіям фур.

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Водночас причіп не завжди потребує категорії BE. Авто24 вже писав, що з категорією B можна буксирувати причіп із дозволеною максимальною масою до 750 кг. Причіп може бути й важчим, якщо його дозволена максимальна маса не перевищує маси автомобіля без навантаження, а сумарна дозволена максимальна маса автомобіля та причепа не перевищує 3,5 тонни. Йдеться про маси, зазначені в документах, а не лише про фактичну вагу вантажу.

Що потрібно для відкриття категорії

Рішення прибирає вимогу щодо стажу, але не дає автоматичного права керувати транспортом із важким причепом. Для BE водій повинен мати категорію B, для C1E потрібна C1, а для CE необхідна C.

Також потрібно пройти перепідготовку за встановленою програмою та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Під час іспиту перевіряють навички керування автомобілем із причепом або напівпричепом.

Мінімальний вік для категорій BE, C1E та CE становить 19 років. Його не знижували, тому отримання базової категорії у 18 років не означає можливості одразу відкрити категорію на важкий автопоїзд.

Про порядок перепідготовки та практичного іспиту Авто24 раніше розповідав у матеріалі Як отримати категорію на причіп.

Для категорії CE послаблення вже діяло

Вимогу річного стажу для CE на період воєнного стану скасували ще постановою Кабміну №1122 від 10 вересня 2025 року. Вона дозволила власникам категорії C відкривати CE після перепідготовки та практичного іспиту без очікування року.

На початку 2026 року для C1E стаж усе ще був обов’язковим. Саме ця відмінність пояснювалася в попередньому матеріалі про категорії CE та C1E. Нинішнє рішення охоплює також BE та C1E, тож подавати його як перше скасування стажу для водіїв фур було б неточно.

Навіщо уряд змінив правила

У Мінекономіки пояснюють рішення потребою зменшити дефіцит водіїв і спростити їхній вихід на ринок праці. Власникам базових категорій не доведеться додатково чекати рік лише для допуску до відкриття категорії на автомобіль із причепом.

Спрощення тимчасове: його передбачили на період воєнного стану та шість місяців після його припинення або скасування. У повідомленні міністерства не наведено номера нового акта й окремої дати набрання ним чинності, тому дату ухвалення рішення не слід автоматично вважати датою початку застосування нових правил.