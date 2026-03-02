Дефицит средств на ремонт дорог достиг 90%

Состояние дорожной инфраструктуры в 2026 году стало предметом жесткой дискуссии в парламенте. 25 февраля вопрос функционирования отрасли рассмотрел комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, пишет sud.ua. Итоги заседания показали системный дисбаланс между потребностями отрасли и ее финансовыми возможностями.

Провл финансирование

На 2026 год в бюджете предусмотрено 10,8 млрд грн на ремонт и содержание автомобильных дорог. В то же время реально на ликвидацию повреждений после зимнего периода остается только 4,6 млрд грн.

При этом общая потребность в восстановлении международных, национальных и других дорог оценивается в 51,3 млрд грн. Фактический дефицит превышает 46 млрд грн.

Ситуацию осложняет отсутствие утвержденного бюджетного паспорта по состоянию на конец февраля. Это блокирует открытие финансирования и новые тендерные процедуры. Работы сейчас выполняются за счет остатков средств прошлого года и авансов на зимнее содержание, что создает риски для системного планирования.

Отдельно депутаты обратили внимание на состояние трассы М-05 Киев - Одесса, где после зимы зафиксированы существенные повреждения покрытия. Финансирование и сроки ремонта не были озвучены.

Долговая нагрузка

Агентство восстановления имеет кредиты 2020–2021 годов под 18,5–21% годовых в гривне. В 2026 году на их обслуживание и погашение необходимо направить 15 млрд грн - больше, чем фактический ресурс на ремонт дорог. Комитет рекомендовал инициировать реструктуризацию долга совместно с Министерством финансов и замещение дорогих кредитов более дешевыми финансовыми ресурсами.

Стратегические решения от украинских депутатов

Среди озвученных народными избранниками шагов:

Возвращение полноценного функционирования Дорожного фонда для прогнозируемого финансирования.

Переход с 2026 года на WIM-проектирование.

Введение электронных актов выполненных работ.

Подготовка к рискам весеннего наводнения, включая проверку мостов, дамб и возможностью применения модульных мостовых конструкций.

Вывод

Проблема дорожной отрасли в 2026 году имеет системный характер. Дефицит финансирования сочетается с высокой долговой нагрузкой, недостатками контроля качества и слабой бюджетной дисциплиной.

Без реструктуризации долгов, полноценного запуска Дорожного фонда и реального усиления габаритно-весового контроля отрасль будет оставаться в режиме реагирования на последствия, и не сможет обеспечить надлежащего состояния уже существующих дорог, не говоря уже о капитальных ремонтах.