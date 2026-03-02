Дефіцит коштів на ремонт доріг сягнув 90%

Стан дорожньої інфраструктури у 2026 році став предметом жорсткої дискусії в парламенті. 25 лютого питання функціонування галузі розглянув комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, пише sud.ua. Підсумки засідання засвідчили системний дисбаланс між потребами галузі та її фінансовими можливостями.

Провл фінансування

На 2026 рік у бюджеті передбачено 10,8 млрд грн на ремонт та утримання автомобільних доріг. Водночас реально на ліквідацію пошкоджень після зимового періоду залишається лише 4,6 млрд грн.

При цьому загальна потреба у відновленні міжнародних, національних і інших доріг оцінюється у 51,3 млрд грн. Фактичний дефіцит перевищує 46 млрд грн.

Ситуацію ускладнює відсутність затвердженого бюджетного паспорта станом на кінець лютого. Це блокує відкриття фінансування та нові тендерні процедури. Роботи наразі виконуються за рахунок залишків коштів минулого року та авансів на зимове утримання, що створює ризики для системного планування.

Окремо депутати звернули увагу на стан траси М-05 Київ — Одеса, де після зими зафіксовано суттєві пошкодження покриття. Фінансування та строки ремонту не були озвучені.

Боргове навантаження

Агентство відновлення має кредити 2020–2021 років під 18,5–21% річних у гривні. У 2026 році на їх обслуговування та погашення необхідно спрямувати 15 млрд грн — більше, ніж фактичний ресурс на ремонт доріг. Комітет рекомендував ініціювати реструктуризацію боргу спільно з Міністерством фінансів та заміщення дорогих кредитів дешевшими фінансовими ресурсами.

Стратегічні рішення від українських депутатів

Серед озвучених народними обранцями кроків:

Повернення повноцінного функціонування Дорожнього фонду для прогнозованого фінансування.

Перехід із 2026 року на WIM-проєктування.

Запровадження електронних актів виконаних робіт.

Підготовка до ризиків весняної повені, включно з перевіркою мостів, дамб та можливістю застосування модульних мостових конструкцій.

Висновок

Проблема дорожньої галузі у 2026 році має системний характер. Дефіцит фінансування поєднується з високим борговим навантаженням, недоліками контролю якості та слабкою бюджетною дисципліною.

Без реструктуризації боргів, повноцінного запуску Дорожнього фонду та реального посилення габаритно-вагового контролю галузь залишатиметься у режимі реагування на наслідки, та не зможе забезпечити належного стану вже існуючих доріг, не кажучи вже про капітальні ремонти.