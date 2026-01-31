Дизайнер показал абсолютно новый Audi Q7 2027: фото, видео

В прошлом году Audi реализовала около 1,6 млн автомобилей в мире - заметно меньше, чем Mercedes-Benz с примерно 2,16 млн и BMW с результатом около 2,46 млн машин, отмечает Autoevolution. Поэтому успех нового Audi Q7 третьего поколения, дебют которого ожидают в первой половине 2027 года, для марки имеет стратегическое значение.

Новинка выйдет одновременно со спортивной версией SQ7 и попадет в максимально конкурентную среду, ведь BMW готовит совершенно новый X5 в стиле Neue Klasse, а Mercedes-Benz до конца года серьезно обновит GLE.

Третье поколение после десятилетия эволюции

Второй Audi Q7 дебютировал еще в 2015 году, то есть более десяти лет назад. Чтобы модель не потеряла актуальности, Audi дважды проводила фейслифт вместо одного. Однако, возможности модернизации не безграничны, поэтому инженеры сосредоточились на создании полностью нового поколения. Новый Q7 будет базироваться на платформе PPC (Premium Platform Combustion).

Это современная модульная архитектура для моделей с двигателями внутреннего сгорания, которая пришла на смену MLB и MLB Evo. Она уже используется в Audi A5 B10, новом A6 C9 и третьем поколении Q5, а в будущем станет основой и для еще большего флагманского кроссовера Audi Q9.

Дизайн: между традицией и новыми трендами

Пока Audi держит внешность серийного Q7 в секрете, цифровые художники активно экспериментируют с формой будущей модели. Один из таких проектов представил YouTube-канал AutoYa, показав гипотетический Audi Q7 2027 года как снаружи, так и внутри. В визуализации кроссовер получил разделенную оптику по аналогии с более компактным Q3, а также более массивные пропорции и более четко очерченную решетку радиатора. Общий образ выглядит сдержанно, но современно - без радикальных экспериментов, зато с четким фокусом на премиальность.

Интерьер: курс на цифровой минимализм

Салон в CGI-проекте сочетает черты сразу нескольких новых Audi - A5, A6 и Q5. Центральное место занимает панель с большими экранами, минимальным количеством физических кнопок и ориентацией на цифровые сервисы. Такой подход логичен, ведь Audi постепенно унифицирует интерьеры, делая ставку на софт и графику, а не на многообразие форм. Виртуальный художник показал несколько вариантов цветов кузова и отделки салона, чтобы продемонстрировать, как новый Q7 может выглядеть в различных конфигурациях - от сдержанно-классических до более эффектных и контрастных.

Реальность и фантазия

Стоит помнить, что показанный Audi Q7 2027 года - это дизайнерская фантазия, созданная на основе слухов, шпионских фото и логики развития бренда. Серийная модель может существенно отличаться как в деталях дизайна, так и в интерьере. Впрочем, сам факт активной подготовки третьего поколения Q7 и переход на новую платформу PPC дают понять: Audi готовит не просто очередное обновление, а полноценный перезапуск одного из своих ключевых кроссоверов.