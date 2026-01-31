Дизайнер показав абсолютно новий Audi Q7 2027: фото, відео

Минулого року Audi реалізувала близько 1,6 млн автомобілів у світі — помітно менше, ніж Mercedes-Benz із приблизно 2,16 млн та BMW з результатом близько 2,46 млн машин, зазначає Autoevolution. Тому успіх нового Audi Q7 третього покоління, дебют якого очікують у першій половині 2027 року, для марки має стратегічне значення.

Новинка вийде одночасно зі спортивною версією SQ7 і потрапить у максимально конкурентне середовище, адже BMW готує абсолютно новий X5 у стилі Neue Klasse, а Mercedes-Benz до кінця року серйозно оновить GLE.

Третє покоління після десятиліття еволюції

Другий Audi Q7 дебютував ще у 2015 році, тобто понад десять років тому. Щоб модель не втратила актуальності, Audi двічі проводила фейсліфт замість одного. Однак, можливості модернізації не безмежні, тож інженери зосередилися на створенні повністю нового покоління. Новий Q7 базуватиметься на платформі PPC (Premium Platform Combustion).

Це сучасна модульна архітектура для моделей із двигунами внутрішнього згоряння, яка прийшла на зміну MLB та MLB Evo. Вона вже використовується в Audi A5 B10, новому A6 C9 та третьому поколінні Q5, а в майбутньому стане основою і для ще більшого флагманського кросовера Audi Q9.

Дизайн: між традицією та новими трендами

Поки Audi тримає зовнішність серійного Q7 у секреті, цифрові художники активно експериментують із формою майбутньої моделі. Один із таких проєктів представив YouTube-канал AutoYa, показавши гіпотетичний Audi Q7 2027 року як ззовні, так і всередині. У візуалізації кросовер отримав розділену оптику за аналогією з компактнішим Q3, а також масивніші пропорції та більш чітко окреслену решітку радіатора. Загальний образ виглядає стримано, але сучасно — без радикальних експериментів, зате з чітким фокусом на преміальність.

Інтер’єр: курс на цифровий мінімалізм

Салон у CGI-проєкті поєднує риси одразу кількох нових Audi — A5, A6 та Q5. Центральне місце займає панель із великими екранами, мінімальною кількістю фізичних кнопок і орієнтацією на цифрові сервіси. Такий підхід логічний, адже Audi поступово уніфікує інтер’єри, роблячи ставку на софт і графіку, а не на різноманіття форм. Віртуальний художник показав кілька варіантів кольорів кузова та оздоблення салону, щоб продемонструвати, як новий Q7 може виглядати в різних конфігураціях — від стримано-класичних до більш ефектних і контрастних.

Реальність і фантазія

Варто пам’ятати, що показаний Audi Q7 2027 року — це дизайнерська фантазія, створена на основі чуток, шпигунських фото та логіки розвитку бренду. Серійна модель може суттєво відрізнятися як у деталях дизайну, так і в інтер’єрі. Втім, сам факт активної підготовки третього покоління Q7 і перехід на нову платформу PPC дають зрозуміти: Audi готує не просто чергове оновлення, а повноцінний перезапуск одного зі своїх ключових кросоверів.