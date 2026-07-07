Дизайнер представил новый BMW X6 в стиле Neue Klasse

Дизайнер продемонстрировал личное видение того, как может выглядеть следующий купе-кроссовер BMW X6, выполненный в новой фирменной стилистике Neue Klasse.

Читайте также: BMW готовит обновленный кроссовер X2 в стилистике семейства Neue Klasse

Особенности дизайна: общая платформа и противоречивая задняя часть

Хотя X5 выпускается еще с 1999 года, его купеобразный брат X6 дебютировал на рынке лишь в 2008 году, фактически положив начало совершенно новому автомобильному сегменту купе-кроссоверов. Текущее поколение модели появилась в 2019 году и прошла плановый фейслифтинг в начале 2023 года, что указывает на постепенное завершение ее жизненного цикла. Компания BMW пока официально не раскрывает подробностей будущего редизайна, однако в случае одобрения проекта серийная версия может появиться на дорогах уже к 2027 году.

Визуальные решения независимого рендеринга основаны на следующих элементах:

Автомобиль полностью заимствует оформление передней панели у нового X5, но получил более агрессивный и спортивный бампер. Исторически обе модели имеют общие кузовные панели из листового металла вплоть до средних стоек кузова.

Начиная с центральных стоек, линия крыши X6 плавно отклоняется назад, формируя узнаваемый купеобразный профиль, который завершается несколько удлиненным задним свесом.

Создавая дизайн задней части кузова, Theottle взял за основу четкие геометрические линии нового кроссовера X2. Это довольно смелое решение, учитывая большое количество критики, которую получила задняя часть текущей серийной модели X2 на рынке.

Чтобы смягчить этот эффект, автор существенно переработал задние фонари, интегрировав в них более современную и тонкую светодиодную графику. Однако автомобильные эксперты предполагают, что серийная машина все же получит более удлиненную оптику, близкую по архитектуре к моделям i3, iX3 и X5.

Салон, линейка двигателей и рыночные перспективы

Архитектура интерьера, электроника и платформа будущего купе-кроссовера будут полностью унифицированы с базовым X5. Это означает, что покупателям предложат широкий выбор силовых установок, включая бензиновые варианты с технологией "мягкого" гибрида, полноценные плагин-гибриды с подзарядкой от сети (PHEV), а также полностью электрические и даже водородные модификации.

Интерьер BMW X5

Будущее линейки больших купе-кроссоверов BMW выглядит более стабильным на фоне младших моделей. Автопроизводитель ранее официально подтвердил, что более компактный кроссовер BMW X4 не получит следующего поколения из-за глобальных изменений рыночных реалий, , а его роль косвенной замены будет выполнять новый увеличенный X2.

Прогнозировать дальнейшую судьбу большого X6 сложнее, поскольку никаких официальных закамуфлированных прототипов этой модели на дорожных испытаниях пока не замечали. Пока что цифровая работа художника остается наиболее точным и качественным отражением того, что именно готовят инженеры и дизайнеры в Мюнхене для флагманского сегмента купе-внедорожников.