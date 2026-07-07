Дизайнер показав новий BMW X6 зі стилістикою Neue Klasse

Дизайнер продемонстрував особисте бачення того, який вигляд може мати наступний купе-кросовер BMW X6, виконаний у новій фірмовій стилістиці Neue Klasse.

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Особливості дизайну: спільна база та суперечлива корма

Хоча X5 випускається ще з 1999 року, його купеподібний брат X6 дебютував на ринку лише у 2008 році, фактично заснувавши абсолютно новий автомобільний сегмент купе-кросоверів. Актуальна генерація моделі з'явилася у 2019 році й пройшла плановий фейсліфтінг на початку 2023 року, що вказує на поступове завершення її життєвого циклу. Компанія BMW поки що офіційно не розкриває деталей майбутнього редизайну, проте у разі схвалення проєкту серійний варіант може виїхати на дороги вже до 2027 року.

Візуальні рішення незалежного рендерингу базуються на таких елементах:

Автомобіль повністю запозичbd оформлення передньої панелі у нового X5, але отримав більш агресивний та спортивний бампер. Історично обидві моделі розділяють спільні кузовні панелі з листового металу аж до середніх стійок кузова.

Починаючи від центральних стійок, лінія даху X6 плавно завалюється назад, формуючи впізнаваний купеподібний профіль, який завершується дещо подовженим заднім звисом.

Створюючи дизайн задньої частини кузова, Theottle взяв за основу чіткі геометричні лінії нового кросовера X2. Це є доволі сміливим рішенням, враховуючи велику кількість критики, яку отримала задня частина поточної серійної моделі X2 на ринку.

Щоб пом'якшити цей ефект, автор суттєво переробив задні ліхтарі, інтегрувавши в них сучаснішу і тоншу світлодіодну графіку. Проте автомобільні експерти припускають, що серійна машина все ж отримає більш видовжену оптику, близьку за архітектурою до моделей i3, iX3 та X5.

Салон, лінійка двигунів та ринкові перспективи

Архітектура інтер'єру, електроніка та платформа майбутнього купе-кросовера будуть повністю уніфіковані з базовим X5. Це означає, що покупцям запропонують широку гаму силових установок, включаючи бензинові варіанти з технологією "м'якого" гібрида, повноцінні плагін-гібриди з підзарядкою від мережі (PHEV), а також повністю електричні й навіть водневі модифікації.

Інтер’єр BMW X5

Майбутнє лінійки великих купе-кросоверів BMW виглядає стабільнішим на тлі молодших моделей. Автовиробник раніше офіційно підтвердив, що компактніший кросовер BMW X4 не отримає наступного покоління через глобальні зміни ринкових реалій, а його роль непрямої заміни виконуватиме новий збільшений X2.

Прогнозувати подальшу долю великого X6 складніше, оскільки жодних офіційних закамуфльованих прототипів цієї моделі на дорожніх тестах ще не помічали. Наразі цифрова робота художника залишається найбільш точним і якісним відображенням того, що саме готують інженери та дизайнери в Мюнхені для флагманського сегмента купе-позашляховиків.