BMW готує оновлений кросовер X2 у стилістиці сімейства Neue Klasse

ФОТО: Carscoops|
Прототип оновленого BMW X2
Свіжі знімки Carscoops демонструють планове оновлення автомобіля в середині його життєвого циклу, яке візуально наблизить модель до старших електричних та бензинових побратимів, зокрема iX3 та X5. Поява цього прототипу відбулася слідом за початком тестів спорідненого кросовера X1, з яким X2 ділить спільну технічну архітектуру.
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Візуальні зміни екстер'єру та суперечливі ракурси
Новинка отримає звичайний фейсліфтинг, а не кардинальну зміну генерації. Найбільша трансформація очікує на передню частину кузова. Попри плівку, помітно, що BMW інтегрує перероблену передню панель, натхненну концепцією сімейства Neue Klasse. Кросовер отримає звужені фари з абсолютно новим світловим підписом денних ходових вогнів, а також змінену решітку радіатора у ретро-стилі.
Експерти зазначають, що оптика відрізнятиметься від Х-подібних елементів нового X5. Профіль автомобіля залишиться впізнаваним, проте задня частина кузова отримає модернізовані ліхтарі з оновленою графікою. Це повинно допомогти чіткіше відрізнити фейсліфтинг від поточної версії, не руйнуючи звичний купеподібний силует. Шпигуни висловлюють надію, що дизайнери суттєво доопрацювали корму кросовера, оскільки масивний задок поточної моделі є найбільш суперечливим елементом дизайну, який багато автолюбителів вважають невдалим.
Шпигунам вдалося зафіксувати кілька різних модифікацій новинки: прототип початкового рівня в комплектації Sport, який видає наявність функціонального нижнього повітрозабірника під фірмовими "ніздрями" решітки радіатора, що є обов'язковим елементом для охолодження двигуна внутрішнього згоряння, а також спортивну модифікацію X2 M35i. Другий тестовий автомобіль мав фірмову вихлопну систему підрозділу M Performance.
Електрична версія iX2 та революція в інтер'єрі
Повністю електричний варіант під назвою iX2 розвиватиметься паралельно. Він отримає аналогічний комплекс стилістичних змін екстер'єру, за винятком передньої частини – замість відкритої решітки радіатора електромобіль оснастять гладкою панеллю. Оскільки під капотом немає бензинового двигуна, машина не потребує великих отворів для зустрічного потоку повітря.
Поточний BMW X2
Набагато суттєвіші реформи заплановані в салоні автомобіля. Концерн BMW замінить поточну конфігурацію торпедо на ультрасучасний цифровий інтерфейс Panoramic iDrive, який зараз поступово впроваджується в усій лінійці бренду. Замість традиційного щитка приладів з'явиться широкий проєкційний дисплей від стійки до стійки біля основи лобового скла. Доповнить інтер'єр великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи у формі планшета, винесений на центральну частину приладової панелі.
Технічна складова та терміни дебюту
- Серйозних механічних змін під час презентації оновлення, яка очікується вже цієї осені, не передбачається. Проте інженери можуть злегка оптимізувати віддачу силових агрегатів та збільшити запас ходу електричних версій на кілька кілометрів завдяки переходу на сучасніший хімічний склад акумуляторних елементів.
- Актуальний X2 на ринку США пропонується з чотирициліндровими турбомоторами в модифікаціях xDrive28i та M35i. На глобальних ринках за межами Північної Америки покупцям також доступні електричні версії – базовий моноприводний iX2 eDrive20 та потужніший двомоторний варіант xDrive30 із системою повного приводу.