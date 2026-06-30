Новий BMW X5 Neue Klasse доступний з п'ятьма різними двигунами: характеристики

Новий BMW X5 став першою моделлю німецького бренду, яка пропонує відразу п'ять різних варіантів приводних систем. Крім класичних бензинових та дизельних версій із технологією "м'якого" гібрида та високоефективних плагін-гібридів (PHEV), лінійка вперше поповнилася повністю електричним кросовером BMW iX5.

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Ба більше, трохи пізніше на ринок вийде воднева модифікація BMW iX5 Hydrogen із запасом ходу до 750 кілометрів, яка використовуватиме інноваційну систему плоских баків під назвою BMW Hydrogen Flat Storage.

Електричний флагман BMW iX5 60 xDrive побудований на платформі eDrive шостої генерації (Neue Klasse) із робочою напругою 800 вольт. Завдяки новим циліндричним елементам живлення ємність батареї становить рекордні 141 кВт-год, що забезпечує вражаючий запас ходу від 645 до 845 кілометрів за циклом WLTP.

Електромотори на обох осях видають сумарну потужність 578 кінських сил, дозволяючи прискорюватися до першої сотні за 4,6 секунди. Архітектура також принесла революційну швидкість заряджання: підтримка потужності до 460 кВт дозволяє поповнити запас ходу на 350 кілометрів усього за 10 хвилин. Також автомобіль підтримує функцію двонаправленої зарядки, що дозволяє живити від машини зовнішні прилади (V2L) або навіть цілий будинок (V2H).

Для прихильників традиційних двигунів доступні оновлені 3,0-літрові рядні шестициліндрові агрегати. Бензиновий варіант BMW X5 40 xDrive розвиває 400 к.с., а дизельний 40d xDrive – "313 коней". Лінійку плагін-гібридів представляють версії 50e xDrive (489 кінських сил) та спортивний M Performance флагман X5 M60e xDrive потужністю 612 к.с., здатний проїжджати на електротязі близько 100 кілометрів.

Монолітний дизайн та унікальні дверні ручки

Зовнішність п'ятого покоління поєднує класичні пропорції преміального кросовера із новою дизайнерською мовою Neue Klasse. Новий X5 отримав монолітний, потужний та чистий силует із вираженими мускулистими колісними арками. Вертикальна передня частина стала помітно вищою, а фірмова решітка радіатора BMW kidney Iconic Glow тепер має постійне підсвічування та візуально поєднана з новими оптичними фарами "double-X", які вперше дебютують на серійному автомобілі.

Однією з головних візуальних та функціональних особливостей профілю стали інноваційні дверні ручки під назвою BMW Winglets, інтегровані у стійки даху та пофарбовані у глянцевий чорний колір. Електрифіковані двері потребують лише легкого дотику для відкриття та закриття, а система дотяжок дверей тепер входить до базового оснащення.

Покупцям запропонують одинадцять кольорів кузова та широку лінійку колісних дисків розміром до 23 дюймів включно. Спортивний флагман M60e xDrive додатково виділяється ексклюзивною жовтою оптикою M Yellow Lights та чотирма патрубками вихлопної системи.

Цифровий інтер'єр із використанням натурального сланцю

Салон нового BMW X5 повністю переосмислено в дусі мінімалізму та максимальної водійської орієнтації. Головним акцентом передньої панелі став вигнутий 17,9-дюймовий центральний дисплей, який працює під управлінням операційної системи BMW X. Важливою технологічною інновацією Neue Klasse є система проєкції BMW Panoramic Vision, яка виводить інформацію на всю ширину нижньої частини лобового скла. Крім того, для переднього пасажира вперше став доступний окремий 14,6-дюймовий розважальний екран із функцією автоматичного затемнення, якщо камера фіксує відволікання водія від дороги.

Преміальний статус підкреслюється використанням абсолютно нових для автоіндустрії матеріалів оздоблення. BMW став першим у світі виробником, який запропонував як опцію декоративні панелі зі справжнього тонкошарового сланцю у поєднанні з елементами з кришталевого скла на центральній консолі та дверях.

Комфорт у поїздках забезпечують покращені спортивні або мультиконтурні сидіння з веганського матеріалу Veganza або шкіри Merino, панорамний дах площею 2,6 квадратних метрів та аудіосистема Bowers & Wilkins із підтримкою тривимірного звуку Dolby Atmos. Завдяки збільшенню колісної бази на 60 міліметрів, простір для ніг пасажирів заднього ряду зріс до 130 міліметрів.

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"Супермозок" шасі та автопілот нового рівня

В основі керування новими електричними та водневими модифікаціями лежить єдиний високопродуктивний блок управління Heart of Joy із функцією Dynamic Performance Control. Цей "супермозок" працює вдесятеро швидше за попередні системи, координуючи роботу приводу, рульового управління, гальм та підвіски за лічені мілісекунди. Завдяки цьому забезпечується ідеальна плавність ходу, фірмова керованість та унікальна функція м'якої зупинки без найменших клювків кузова.

У базове оснащення моделі входить адаптивна підвіска та ідеальний розподіл ваги по вісях у співвідношенні близькому до 50:50. Як опцію можна замовити пневмопідвіску обох вісей з інтегральним активним рульовим управлінням (поворотні задні колеса) або професійне адаптивне шасі з активною стабілізацією кренів кузова.

За безпеку та автоматизацію відповідає оновлений комплекс систем, який використовує штучний інтелект. Опціональний асистент Motorway & City Assistant дозволяє рухатися по автомагістралях "без рук" на швидкості до 130 км/год, виконувати автоматичну зміну смуги за сигналом погляду водія, а також підтримує концепцію ведення по маршруту "від адреси до адреси" у міських умовах, розпізнаючи знаки пріоритету, кругові розв'язки та сигнали світлофорів.

Серійне виробництво п'ятого покоління кросовера стартує на заводі BMW Group у Спартанбурзі (США) вже у серпні 2026 року. Офіційний старт продажів перших модифікацій заплановано на кінець листопада 2026 року, а електричні та гібридні версії з'являться на ринку на початку 2027 року.