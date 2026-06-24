Новий BMW X5 буде створений із перероблених пластикових пляшок

Нові стандарти екологічності охоплюють кожен етап: від ланцюжка постачання та безпосереднього виробництва до періоду експлуатації й подальшої утилізації та рециклінгу.

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Друге життя пластику: як побутові відходи стають частиною преміум-авто

Найбільш помітним проявом нової екологічної філософії BMW Group стало використання вторинної сировини в інтер'єрі та конструкції автомобіля. Тепер, сідаючи в салон нового BMW X5, пасажири буквально торкаються елементів, які раніше були звичайним пластиковим сміттям. Базовий матеріал для пряжі, з якої виготовляється тканина оббивки всієї стелі кузова, тепер на 100% складається з перероблених пластикових пляшок. Проте німецькі інженери не обмежилися лише текстилем у салоні.

Системне використання вторинних ресурсів впроваджено навіть у конструкцію сильно навантажених елементів і деталей підвіски. З переробленого алюмінію із застосуванням відновлюваної енергії виготовляються колісні диски, поворотні кулаки, опори коліс, підрамники задньої осі та гальмівні супорти.

Метал для дверей кросовера на 35 відсотків складається з переробленого матеріалу, отриманого за замкненим циклом безпосередньо з пресового цеху заводу в Спартанбурзі. Найбільш радикально вторинна сировина інтегрована в повністю електричну модифікацію BMW iX5 60 xDrive – у цьому кросовері близько третини від загальної маси автомобіля, що еквівалентно 940 кілограмам, виготовлено з відновлених вторинних ресурсів.

Декарбонізація виробництва та екологічна сталь

Ключовим інструментом для зниження рівня еквівалентних викидів диоксиду вуглецю стало ретельне очищення екологічних процесів у ланцюжках постачання. Особливу увагу компанія приділяє переходу на відновлювані джерела енергії та технологічні інновації. Такий підхід застосовується до всіх варіантів силових агрегатів нового BMW X5.

Ефективність впроваджених заходів відображається в цифрах: на етапі розробки загальний обсяг викидів для моделі вдалося знизити приблизно на 40%. Важливим кроком уперед стало збільшення частки листової сталі зі зниженим рівнем викидів вуглецю, яка використовується для створення кузова. Близько 50 процентів такої сталі для BMW X5 виробляється в електродугових печах. Цей метод передбачає високий вміст вторинної сировини та використання виключно "зеленої" електроенергії.

Акумуляторні елементи Gen6 та підвищення ефективності

У високовольтній батареї електричного BMW iX5 використовуються акумуляторні комірки шостого покоління. Вони вирізняються значним вмістом вторинного кобальту, літію та нікелю. Процеси виробництва анодних і катодних матеріалів, як і саме складання елементів, переведені на відновлювану енергію.

Порівняно з минулим поколінням батарей (Gen5), які використовуються в моделі BMW iX, рівень викидів на одну ват-годину було зменшено приблизно на 28%. Для оптимізації енергоспоживання під час руху застосовується комплекс технологій EfficientDynamics, що охоплює аеродинаміку, полегшені конструкції, шини з низьким опором коченню та загальний менеджмент енергії.

Новий електричний BMW iX5 отримав архітектуру керування приводом та шасі Heart of Joy разом із системою BMW Dynamic Performance Control. Вона дозволяє значно ефективніше повертати енергію за допомогою рекуперації під час уповільнення та гальмування аж до повної зупинки.

Завдяки комплексу екологічних заходів на виробництві та в ланцюжку постачання, електричний BMW iX5 60 xDrive демонструє реальну екологічну перевагу над аналогічною бензиновою чи дизельною моделлю вже після одного-двох років активної експлуатації. Складання нового кросовера організовано на найбільшому виробничому майданчику концерну – заводі Plant Spartanburg у США.