Новый BMW X5 будет изготовлен из переработанных пластиковых бутылок

Новые стандарты экологичности охватывают каждый этап: от цепочки поставок и непосредственного производства до периода эксплуатации и последующей утилизации и рециклинга.

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Вторая жизнь пластика: как бытовые отходы становятся частью премиум-автомобилей

Наиболее заметным проявлением новой экологической философии BMW Group стало использование вторичного сырья в интерьере и конструкции автомобиля. Теперь, садясь в салон нового BMW X5, пассажиры буквально прикасаются к элементам, которые раньше были обычным пластиковым мусором. Базовый материал для пряжи, из которой изготавливается ткань обивки всего потолка кузова, теперь на 100% состоит из переработанных пластиковых бутылок. Однако немецкие инженеры не ограничились только текстилем в салоне.

Системное использование вторичных ресурсов внедрено даже в конструкцию сильно нагруженных элементов и деталей подвески. Из переработанного алюминия с использованием возобновляемой энергии изготавливаются колесные диски, поворотные кулаки, опоры колес, подрамники задней оси и тормозные суппорты.

Металл для дверей кроссовера на 35 процентов состоит из переработанного материала, полученного по замкнутому циклу непосредственно из прессового цеха завода в Спартанбурге. Наиболее радикально вторичное сырьё интегрировано в полностью электрическую модификацию BMW iX5 60 xDrive – в этом кроссовере около трети от общей массы автомобиля, что эквивалентно 940 килограммам, изготовлено из возобновляемых вторичных ресурсов.

Декарбонизация производства и экологичная сталь

Ключевым инструментом для снижения уровня эквивалентных выбросов диоксида углерода стала тщательная оптимизация экологических процессов в цепочках поставок. Особое внимание компания уделяет переходу на возобновляемые источники энергии и технологическим инновациям. Такой подход применяется ко всем вариантам силовых агрегатов нового BMW X5.

Эффективность внедренных мер отражается в цифрах: на этапе разработки общий объем выбросов для модели удалось снизить примерно на 40%. Важным шагом вперед стало увеличение доли листовой стали с пониженным уровнем выбросов углерода, используемой для изготовления кузова. Около 50 процентов такой стали для BMW X5 производится в электродуговых печах. Этот метод предполагает высокое содержание вторичного сырья и использование исключительно "зеленой" электроэнергии.

Аккумуляторные элементы Gen6 и повышение эффективности

В высоковольтной батарее электромобиля BMW iX5 используются аккумуляторные ячейки шестого поколения. Они отличаются значительным содержанием вторичного кобальта, лития и никеля. Процессы производства анодных и катодных материалов, как и сама сборка элементов, переведены на возобновляемую энергию.

По сравнению с предыдущим поколением батарей (Gen5), используемых в модели BMW iX, уровень выбросов на один ватт-час был снижен примерно на 28%. Для оптимизации энергопотребления во время движения применяется комплекс технологий EfficientDynamics, охватывающий аэродинамику, облегчённые конструкции, шины с низким сопротивлением качению и общее управление энергией.

Новый электромобиль BMW iX5 получил архитектуру управления приводом и шасси Heart of Joy в сочетании с системой BMW Dynamic Performance Control. Она позволяет значительно эффективнее рекуперировать энергию при замедлении и торможении вплоть до полной остановки.

Благодаря комплексу экологических мер на производстве и в цепочке поставок электромобиль BMW iX5 60 xDrive демонстрирует реальное экологическое преимущество перед аналогичной бензиновой или дизельной моделью уже после одного-двух лет активной эксплуатации. Сборка нового кроссовера организована на крупнейшей производственной площадке концерна – заводе Plant Spartanburg в США.