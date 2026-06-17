Ажіотажний попит на новий BMW i3: бренд відкриває замовлення раніше запланованого терміну

Попри прискорені терміни оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом, пише Carscoops.

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Старт продажів ексклюзивної версії 1st Edition

BMW почне приймати офіційні замовлення на спеціальну стартову модифікацію седана під назвою i3 "1st Edition" у четвер, 18 червня. Такий крок є дуже нетиповим, адже початкова стратегія марки передбачала запуск дилерської кампанії не раніше осені. Хоча представники прес-служби бренду наразі утримуються від публічних коментарів, експерти пов'язують це рішення з винятково теплим прийомом автомобіля під час його офіційного дебюту в Мюнхені.

Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. Зокрема, керівник відділу продажів Йохен Голлер зазначав, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 000 замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 000 одиниць усього за два місяці.

Глобальний успіх та технічні характеристики i3 50 xDrive

Повністю електрична інтерпретація культової 3-ї серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на Пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів.

У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 xDrive оснащується двомоторною повнопривідною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів.

Перспективи виробництва та виклики для заводу в Мюнхені