Спадкоємець традицій Alpina: новий бренд Bovensiepen презентував універсал 05 GT

Нагадаємо, що після того, як концерн BMW повністю викупив права на бренд Alpina у 2022 році, родина Бовензіпен заснувала нову незалежну компанію. Минулого року ательє гучно заявило про себе ексклюзивним купе Zagato на базі BMW M4, а тепер підготувало безкомпромісний сімейний універсал, перші товарні поставки якого клієнтам заплановані на четвертий квартал цього року.

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Унікальний дизайн

До створення візуального образу 05 GT німецька фірма залучила всесвітньо відомого дизайнера суперкарів Френка Стівенсона. Головним завданням майстра було надати автомобілю індивідуальності, зберігши при цьому фірмову аристократичну стриманість, притаманну найкращим зразкам німецького тюнінгу.

Ключові стилістичні зміни екстер'єру:

Повністю новий передній бампер із вираженими спортивними повітрозабірниками;

Оригінальна сітчаста решітка радіатора, прикрашена великою фірмовою емблемою Bovensiepen;

Ексклюзивний аеродинамічний спойлер, що візуально подовжує лінію даху;

Перероблений задній бампер із вмонтованою титановою вихлопною системою на чотири патрубки;

Фірмові 21-дюймові ковані колісні диски на 20 спиць, взуті в особливі шини Pirelli, створені на спецзамовлення для цієї моделі.

BMW M5 на стероїдах: майже 800 кінських сил

Найбільш виняткова частина універсала прихована під капотом. Замість стандартних агрегатів звичайної 5-Series, фахівці Bovensiepen запозичили передову гібридну силову установку від найновішого BMW M5. Сюди входить 4,4-літровий бензиновий двигун V8 з подвійним турбонаддувом та інтегрований електромотор.

У заводському виконанні силова установка видає 718 к.с. та 1000 Нм крутного моменту. Проте німецькі інженери розробили повністю нову систему холодного впуску повітря, переписали програмне забезпечення блоку управління двигуном та встановили полегшений титановий вихлоп від бренду Akrapovic. Завдяки цьому віддача зросла до приголомшливих 790 к.с. та 1100 Нм крутного моменту.

Ці доопрацювання дозволяють Bovensiepen 05 GT розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,6 секунди й розвивати максимальну швидкість у 305 км/год. Повна споряджена маса автомобіля дорівнює 2555 кг, що всього на 5 кг більше за стандартний M5 Touring. Підвіска отримала унікальні спортивні пружини Eibach, модифіковані опорні підшипники та міцну розпірку передніх стійок під капотом для кращої жорсткості на віражах.

Інтер'єр найвищого класу розкоші

Внутрішній простір 05 GT повністю переосмислено в дусі класичних традицій розкоші. Салон автомобіля вручну перетягнули ексклюзивною м'якою шкірою преміального сорту Lavalina. Цей дорогий матеріал закуповується за суворими критеріями якості виключно на окремих екологічних фермах Німеччини, Австрії, Швейцарії та Італії.

Аналогічною тактильно приємною шкірою оздоблене і кермо автомобіля. Традиційно для штучного виробництва, компанія не обмежує покупців у виборі палітри: майбутні власники можуть комбінувати безліч різних відтінків шкіри та варіантів прострочки, щоб створити повністю індивідуальну конфігурацію інтер'єру. За таку ексклюзивність доведеться серйозно заплатити – офіційна вартість Bovensiepen 05 GT у Європі стартує з позначки 198 900 євро.

Кінець епохи Alpina та нова глава Bovensiepen