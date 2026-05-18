BMW презентувала концепт Vision Alpina – це гранд-турер із двигуном V8

Замість агресивного переходу на електротягу, розробники повернулися до класичних цінностей марки, оснастивши розкішний автомобіль потужним двигуном V8, зазначає Auto24, посилаючись на автовиробника.

Філософія розкоші та класичні пропорції

На відміну від трекових та безкомпромісних моделей підрозділу BMW M, новий концепт орієнтований на три фундаментальні принципи Alpina: швидкість, максимальний комфорт та вишуканість. Автомобіль отримав кузов гранд-турер із низькою посадкою, довгим капотом та лінією даху, що плавно переходить у корму. З загальною довжиною 5199 мм цей чотиримісний автомобіль виглядає монументально і нагадує традиційні спортивні купе минулого століття.

Дизайн кузова виконаний у стриманому стилі, що унеможливлює надмірну агресію. Передня частина отримала переосмислену закриту решітку радіатора з фірмовими “ніздрями”, яка нагадує історичний образ “акулячого носа” та відсилає до BMW 507. Образ доповнюють модернізовані декоративні лінії на боковинах та класичні 20-спицеві колісні диски. Шеф-дизайнер BMW Group Адріан ван Хойдонк зазначив, що роль компанії як нових хранителів полягає у збереженні автентичності бренду та його адаптації до сучасного контексту.

Повернення легендарного V8

Попри закриту передню панель, яка зазвичай притаманна електромобілям, під капотом концепту встановлено бензиновий двигун V8. Виробник поки не розкриває точних динамічних характеристик, проте за традицією Alpina використовує та глибоко модернізує чинні силові установки партнерів. Експерти припускають, що у разі серійного втілення автомобіль отримає форсовану версію 4,4-літрового агрегату з подвійним турбонаддувом, який наразі встановлюється на актуальний BMW M5.

Інтер'єр: кришталь, шкіра та режим Comfort+

Салон концепту демонструє поєднання мінімалізму та надлишкової розкоші. Майже всі органи керування інтегровані у сенсорні дисплеї, що робить передню панель візуально чистою. В оздобленні використана натуральна шкіра від постачальників з альпійського регіону та елементи з кришталю. Справжньою родзинкою задньої частини кабіни стали кришталеві келихи, які автоматично висуваються з центральної консолі поруч зі скляною пляшкою для води.

Інженери зберегли головний принцип засновника марки Буркарда Бовензіпена – “комфортний водій є швидшим водієм”. Автомобіль підтримує фірмовий режим Alpina Comfort+, налаштування підвіски та керма в якому є значно м'якшими та орієнтовані на розслаблену подорож, ніж у будь-якій заводській моделі BMW.

Перспективи серійного виробництва