BMW презентовала концепт Vision Alpina – это гранд-турер с двигателем V8

Вместо агрессивного перехода на электротягу, разработчики вернулись к классическим ценностям марки, оснастив роскошный автомобиль мощным двигателем V8, отмечает Auto24, ссылаясь на автопроизводителя.

Философия роскоши и классические пропорции

В отличие от трековых и бескомпромиссных моделей подразделения BMW M, новый концепт ориентирован на три фундаментальных принципа Alpina: скорость, максимальный комфорт и изысканность. Автомобиль получил кузов гранд-турер с низкой посадкой, длинным капотом и линией крыши, плавно переходящей в корму. С общей длиной 5199 мм этот четырехместный автомобиль выглядит монументально и напоминает традиционные спортивные купе прошлого века.

Дизайн кузова выполнен в сдержанном стиле, что исключает чрезмерную агрессию. Передняя часть получила переосмысленную закрытую решетку радиатора с фирменными “ноздрями”, которая напоминает исторический образ “акульего носа” и отсылает к BMW 507. Образ дополняют модернизированные декоративные линии на боковинах и классические 20-спицевые колесные диски. Шеф-дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк отметил, что роль компании как новых хранителей заключается в сохранении аутентичности бренда и его адаптации к современному контексту.

Возвращение легендарного V8

Несмотря на закрытую переднюю панель, которая обычно присуща электромобилям, под капотом концепта установлен бензиновый двигатель V8. Производитель пока не раскрывает точных динамических характеристик, однако по традиции Alpina использует и глубоко модернизирует действующие силовые установки партнеров. Эксперты предполагают, что в случае серийного воплощения автомобиль получит форсированную версию 4,4-литрового агрегата с двойным турбонаддувом, который сейчас устанавливается на актуальный BMW M5.

Интерьер: хрусталь, кожа и режим Comfort+

Салон концепта демонстрирует сочетание минимализма и избыточной роскоши. Почти все органы управления интегрированы в сенсорные дисплеи, что делает переднюю панель визуально чистой. В отделке использована натуральная кожа от поставщиков из альпийского региона и элементы из хрусталя. Настоящей изюминкой задней части кабины стали хрустальные бокалы, которые автоматически выдвигаются из центральной консоли рядом со стеклянной бутылкой для воды.

Инженеры сохранили главный принцип основателя марки Буркарда Бовензипена – “комфортный водитель является более быстрым водителем”. Автомобиль поддерживает фирменный режим Alpina Comfort+, настройки подвески и руля в котором значительно мягче и ориентированы на расслабленное путешествие, чем в любой заводской модели BMW.

Перспективы серийного производства