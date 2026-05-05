Электрическое будущее и классический драйв: BMW M3 следующего поколения получит две версии по одинаковой цене

Сильвия Нойбауэр, руководитель отдела продаж BMW M, подтвердила в интервью Autocar, что обе модели будут “близнецами” с точки зрения стоимости, что предоставит клиентам реальную свободу выбора.

Электрический монстр на 1000 лошадиных сил

Первый электрический M3, точное название которого пока держится в секрете, будет построен на инновационной электрической архитектуре Neue Klasse. Новинка будет базироваться на недавно представленном i3 и получит уникальную силовую установку. Особенностью электрической версии станет четырехмоторная установка с отдельным электродвигателем на каждом колесе общей мощностью 1000 лошадиных сил. Прототип уже прошел серию тщательных тестов для отшлифовки динамических характеристик.

Общий дизайнерский язык

Несмотря на мощное электрическое наступление, фанаты классических двигателей смогут приобрести M3 нового поколения с классическим двигателем внутреннего сгорания. Эта модель будет продолжать использовать платформу CLAR от текущей 3-й серии. Однако внешний вид обеих версий будет унифицирован в соответствии с новым дизайнерским языком BMW Neue Klasse, что сделает их визуально похожими.

BMW i3 Neue Klasse

ДНК BMW M: больше чем просто мощность

Сильвия Нойбауэр подчеркивает, что переход на электротягу не изменит характер бренда. По ее словам, новый электрический M3 будет оставаться верным традициям подразделения M, где фокус сосредоточен не только на ускорении, но и на маневренности, управляемости и связи водителя с дорогой.

Для того, чтобы убедить скептиков, BMW планирует серию специальных автотуров. Компания понимает, что не сможет переманить 100% аудитории на сторону электромобилей, однако уверена, что после личного теста многим понравится новый уровень производительности. Гибкость производства позволит BMW корректировать объемы выпуска обоих типов M3 в зависимости от рыночного спроса.

Такой подход действительно может сработать – напомним, что BMW iX3 почти распродан до конца 2026 года, поскольку спрос покупателей оказался выше, чем рассчитывал автопроизводитель.