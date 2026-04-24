Какие новинки показала BMW на автосалоне в Пекине

Новые BMW iX3 Long Wheelbase и BMW i3 Long Wheelbase стали первыми моделями Neue Klasse, разработанными специально для китайского рынка. Как становится очевидно из названия, новинки отличаются от глобальных версий удлиненной колесной базой, отмечает Auto24. Оба автомобиля базируются на шестом поколении технологии BMW eDrive, которая использует новые цилиндрические аккумуляторные элементы.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре, электромобили поддерживают быструю зарядку мощностью до 400 кВт. Это позволяет пополнить запас хода на 400 километров всего за 10 минут. Максимальный запас хода кроссовера iX3 по циклу CLTC превышает 900 км, а седана i3 – 1000 км. Дизайн моделей отличается минимализмом, монолитными поверхностями и новой интерпретацией фирменной решетки радиатора с интегрированной подсветкой.

Глава BMW Оливер Ципсе рядом с новыми моделями бренда

Новый BMW 7 Series: роскошь и искусственный интеллект

Седьмое поколение BMW 7 Series прошло самую масштабную модернизацию в истории модели, став первым люксовым седаном, интегрировавшим решения от Neue Klasse. Экстерьер получил обновленную решетку BMW Iconic Glow и хрустальные фары, а интерьер – премиальные материалы и панорамный дисплей iDrive на всю ширину торпедо.

Водородные технологии и будущее серии

На стенде площадью 4400 квадратных метров компания также продемонстрировала прототип BMW iX5 Hydrogen. Автомобиль призван подготовить рынок к запуску первой серийной модели на водородных топливных элементах, который запланирован на 2028 год. Концепт отличается уникальным дизайном Flow Emergence, вдохновленным акварельной живописью, символизирующей экологическую трансформацию энергии.

Отдельное внимание привлек концепт BMW iX3 Flow Edition с технологией электронных чернил. Она интегрирована непосредственно в капот и позволяет менять рисунок кузова одним нажатием кнопки, демонстрируя готовность этой инновации к серийному производству.

MINI: концепт-кары и спецверсии

Бренд MINI представил 14 автомобилей, среди которых выделяется уникальный MINI x Vagabund. Созданный на базе Countryman совместно с австрийской студией дизайна, этот автомобиль превращен в мобильную музыкальную сцену с мощной аудиосистемой. Также была представлена лимитированная серия MINI Paul Smith и спортивные модели суббренда John Cooper Works.

