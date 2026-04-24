Які новинки показала BMW на автосалоні в Пекіні

Нові BMW iX3 Long Wheelbase та BMW i3 Long Wheelbase стали першими моделями Neue Klasse, розробленими спеціально для китайського ринку. Як стає очевидно з назви, новинки відрізняються від глобальних версій подовженою колісною базою, зазначає Auto24. Обидва автомобілі базуються на шостому поколінні технології BMW eDrive, яка використовує нові циліндричні акумуляторні елементи.

Завдяки 800-вольтній архітектурі, електромобілі підтримують швидку зарядку потужністю до 400 кВт. Це дозволяє поповнити запас ходу на 400 кілометрів всього за 10 хвилин. Максимальний запас ходу кросовера iX3 за циклом CLTC перевищує 900 км, а седана i3 – 1000 км. Дизайн моделей вирізняється мінімалізмом, монолітними поверхнями та новою інтерпретацією фірмової решітки радіатора з інтегрованим підсвічуванням.

Очільник BMW Олівер Ціпсе поряд з новими моделями бренду

Новий BMW 7 Series: розкіш та штучний інтелект

Сьоме покоління BMW 7 Series пройшло наймасштабнішу модернізацію в історії моделі, ставши першим люксовим седаном, що інтегрував рішення від Neue Klasse. Екстер’єр отримав оновлену решітку BMW Iconic Glow та кришталеві фари, а інтер’єр – преміальні матеріали та панорамний дисплей iDrive на всю ширину торпедо.

Водневі технології та майбутнє серії

На стенді площею 4400 квадратних метрів компанія також продемонструвала прототип BMW iX5 Hydrogen. Автомобіль покликаний підготувати ринок до запуску першої серійної моделі на водневих паливних елементах, який заплановано на 2028 рік. Концепт вирізняється унікальним дизайном Flow Emergence, натхненним акварельним живописом, що символізує екологічну трансформацію енергії.

Окрему увагу привернув концепт BMW iX3 Flow Edition із технологією електронного чорнила. Вона інтегрована безпосередньо в капот і дозволяє змінювати малюнок кузова одним натисканням кнопки, демонструючи готовність цієї інновації до серійного виробництва.

MINI: концепт-кари та спецверсії

Бренд MINI представив 14 автомобілів, серед яких виділяється унікальний MINI x Vagabund. Створений на базі Countryman спільно з австрійською студією дизайну, цей автомобіль перетворений на мобільну музичну сцену з потужною аудіосистемою. Також було представлено лімітовану серію MINI Paul Smith та спортивні моделі суббренда John Cooper Works.

Яка стратегія у BMW?