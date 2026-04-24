Mercedes-Benz випустив подовжені версії своїх бестселерів

Ключовими подіями стали світова прем’єра електричного позашляховика GLC L, ринковий дебют електрокара CLA 260 L, а також презентація оновлених флагманів S-Class та Mercedes-Maybach S-Class, повідомляє Auto24.

Світова прем'єра електричного Mercedes-Benz GLC L

Головною новинкою виставки став повністю електричний кросовер GLC L із подовженою колісною базою, розроблений спеціально для китайських покупців. Автомобіль має довжину 4933 мм, що на 55 мм більше за глобальну версію. Вперше для цієї моделі запропоновано шестимісну конфігурацію салону на додачу до традиційної п’ятимісної.

Технічне оснащення включає пневматичну підвіску AIRMATIC та систему рульового керування задньою віссю. Спеціально для локального ринку інженери інтегрували віртуального асистента “LittleBenz” на базі великих мовних моделей ШІ, який розпізнає різні діалекти китайської мови, та адаптували навігаційну систему для роботи з місцевими магістралями.

Дебют флагманських седанів S-Class та Maybach

Нове покоління Mercedes-Benz S-Class та Mercedes-Maybach S-Class вперше дебютувало на публіці в межах автосалону. Обидві моделі базуються на новій операційній системі MB.OS. Флагмани отримали інноваційну мультимедійну систему для задніх пасажирів, розроблену спільно з Університетом Цінхуа.

Система використовує мультимодальну модель Vision Language Model (VLM), яка за допомогою камер розпізнає міміку та жести пасажирів, автоматично налаштовуючи клімат-контроль, освітлення та розважальний контент без потреби у голосових командах. Майбах-версія традиційно пропонує найвищий рівень розкоші, включаючи двигун V12 та систему активної підвіски E-ACTIVE BODY CONTROL.

Компактний електрокар CLA 260 L

На виставці було оголошено про офіційний старт продажів електричного седана CLA 260 L. Модель успадкувала технології енергоефективності від концепту VISION EQXX, зокрема двоступеневу трансмісію, що дозволяє досягти витрати енергії на рівні 11 кВт-год на 100 км.

Також Mercedes-Benz вперше продемонстрував у Китаї технологічну програму Tomorrow XX. Вона фокусується на декарбонізації та циклічній економіці. В експозиції представлено понад 40 компонентів і матеріалів майбутнього, які мають значно знизити вуглецевий слід автомобілів та збільшити частку вторинної сировини у виробництві.

