Дебютував Mercedes-Benz C-Class з запасом ходу понад 760 кілометрів

Завдяки впровадженню 800-вольтової системи електромобіль здатний поповнити запас ходу на 325 кілометрів лише за 10 хвилин підключення до швидкої зарядки, зазначає Mercedes-Benz.

Динамічні характеристики та повний привід

Електричний седан оснащений двома синхронними двигунами сумарною потужністю 360 кВт (489 к.с.) та піковим крутним моментом 800 Нм. Система повного приводу 4MATIC забезпечує розгін від 0 до 100 км/год всього за 4 секунди. Максимальна швидкість автомобіля обмежена електронікою на позначці 210 км/год для збереження оптимального енергоспоживання.

Високу плавність ходу та маневровість забезпечує пневматична підвіска AIRMATIC у поєднанні з системою повороту задніх коліс. Це дозволило розробникам поєднати комфорт представницького класу з керованістю спортивного купе. Довжина автомобіля становить 4883 мм, а колісна база у 2962 мм надає значно більше простору в салоні, ніж у версіях із двигунами внутрішнього згоряння.

Батарея та інтелектуальні технології

Модель оснащена літій-іонною батареєю, яка в поєднанні з низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору дозволяє подолати від 592 до 762 кілометрів на одному заряді за циклом WLTP. Максимальна потужність заряджання постійним струмом становить 330 кВт, що дає змогу зарядити акумулятор з 10% до 80% за 22 хвилини. Також підтримується функція двонаправленої зарядки, що дозволяє автомобілю живити побутові пристрої або повертати енергію в мережу.

Салон електромобіля став ще більш цифровізованим завдяки новій операційній системі MB.OS, яка забезпечує глибшу персоналізацію налаштувань та оновлення функцій “по повітрю”.

Окрім основного багажника об'ємом 470 літрів, під капотом передбачено додатковий відсік місткістю 101 літр для зберігання зарядних кабелів або дрібних речей. До слова, щоб його відкрити, треба натиснути приховану кнопку у логотипі на передньому бампері.

Безпека та асистенти водія

Новий C-Class отримав повний набір інтелектуальних систем допомоги, включаючи Car-to-X комунікацію, яка дозволяє автомобілям обмінюватися даними про дорожню ситуацію в режимі реального часу. Запуск моделі на ринок супроводжуватиметься широким вибором цифрових сервісів, що зробить щоденну експлуатацію електрокара максимально простою та прогнозованою.