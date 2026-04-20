Дебютировал Mercedes-Benz C-Class с запасом хода более 760 километров

Благодаря внедрению 800-вольтовой системы электромобиль способен пополнить запас хода на 325 километров всего за 10 минут подключения к быстрой зарядке, отмечает Mercedes-Benz.

Динамические характеристики и полный привод

Электрический седан оснащен двумя синхронными двигателями суммарной мощностью 360 кВт (489 л.с.) и пиковым крутящим моментом 800 Нм. Система полного привода 4MATIC обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 4 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 210 км/ч для сохранения оптимального энергопотребления.

Высокую плавность хода и маневренность обеспечивает пневматическая подвеска AIRMATIC в сочетании с системой поворота задних колес. Это позволило разработчикам совместить комфорт представительского класса с управляемостью спортивного купе. Длина автомобиля составляет 4883 мм, а колесная база в 2962 мм предоставляет значительно больше пространства в салоне, чем в версиях с двигателями внутреннего сгорания.

Батарея и интеллектуальные технологии

Модель оснащена литий-ионной батареей, которая в сочетании с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления позволяет преодолеть от 592 до 762 километров на одном заряде по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 330 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% за 22 минуты. Также поддерживается функция двунаправленной зарядки, что позволяет автомобилю питать бытовые устройства или возвращать энергию в сеть.

Салон электромобиля стал еще более цифровизированным благодаря новой операционной системе MB.OS, которая обеспечивает более глубокую персонализацию настроек и обновления функций “по воздуху”.

Кроме основного багажника объемом 470 литров, под капотом предусмотрен дополнительный отсек вместимостью 101 литр для хранения зарядных кабелей или мелких вещей. К слову, чтобы его открыть, надо нажать скрытую кнопку в логотипе на переднем бампере.

Безопасность и ассистенты водителя

Новый C-Class получил полный набор интеллектуальных систем помощи, включая Car-to-X коммуникацию, которая позволяет автомобилям обмениваться данными о дорожной ситуации в режиме реального времени. Запуск модели на рынок будет сопровождаться широким выбором цифровых сервисов, что сделает ежедневную эксплуатацию электрокара максимально простой и прогнозируемой.