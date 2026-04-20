В Украине продают идеальный Mercedes-Benz W124 с пробегом 126 тыс км

По данным продавца, машина имеет пробег всего 126 тыс. км и сохранилась практически в заводском виде. У объявлении указано: “Авто из коллекции, состояние нового, не реставрация, два комплекта резины. Торга нет”. Цена - 25 000 долларов.

Для многих современных авто пробег более 100 тысяч километров уже является достаточно существенным, а для малолитражек – критическим. Но для Mercedes-Benz W124 это мелочи, ведь ресурс таких авто более миллиона километров.

Коллекционная ценность и состояние

Модель W124 считается одной из самых надежных в истории бренда и уже давно перешла в статус классики. Экземпляры в сохраненном состоянии, без восстановления, встречаются все реже, что делает такие предложения интересными для коллекционеров.

Заявленный малый пробег и отсутствие реставрационных работ могут свидетельствовать о бережной эксплуатации или длительном хранении.

Техническая справка

Тип двигателя: бензиновый, рядный 6-цилиндровый

Объем: 2,8 л

Мощность: 193 л.с.

Крутящий момент: около 270 Нм

Привод: задний

Коробка передач: механическая

Динамика

Разгон 0–100 км/ч: примерно 9 секунд

Максимальная скорость: около 230 км/ч

Расход топлива: около 14 л/100 км

Город: около 14–15 л/100 км

Трасса: около 8 л/100 км

Габариты

Длина: около 4,74 м

Багажник: около 520 л

Вывод

Подобные автомобили выходят за пределы обычного рынка подержанных авто и переходят в сегмент коллекционных. Стоимость таких экземпляров напрямую зависит не только от технического состояния, но и от оригинальности и истории конкретного авто.