В Україні продають ідеальний Mercedes-Benz W124 з пробігом 126 тисяч кілометрів

За даними продавця, машина має пробіг лише 126 тис. км і збереглася практично у заводському вигляді. У оголошенні зазначено: “Авто з колекції, стан нового, не реставрація, два комплекти гуми. Торгу немає”. Ціна - 25 000 доларів.

Для багатьох сучасних авто пробіг понад 100 тисяч кілометрів вже є досить суттєвим, а для малолітражок – критичним. Але для Mercedes-Benz W124 це дрібниці, адже ресурс таких авто більше мільйона кілометрів.

Колекційна цінність і стан

Модель W124 вважається однією з найнадійніших в історії бренду та вже давно перейшла у статус класики. Екземпляри у збереженому стані, без відновлення, зустрічаються дедалі рідше, що робить такі пропозиції цікавими для колекціонерів.

Заявлений малий пробіг і відсутність реставраційних робіт можуть свідчити про дбайливу експлуатацію або тривале зберігання.

Технічна довідка

Тип двигуна: бензиновий, рядний 6-циліндровий

Об’єм: 2,8 л

Потужність: 193 к.с.

Крутний момент: близько 270 Нм

Привід: задній

Коробка передач: механічна

Динаміка

Розгін 0–100 км/год: приблизно 9 секунд

Максимальна швидкість: близько 230 км/год

Витрата пального

Місто: близько 14–15 л/100 км

Траса: близько 8 л/100 км

Габарити

Довжина: близько 4,74 м

Багажник: близько 520 л

Висновок

Подібні автомобілі виходять за межі звичайного ринку вживаних авто і переходять у сегмент колекційних. Вартість таких екземплярів напряму залежить не лише від технічного стану, а й від оригінальності та історії конкретного авто.