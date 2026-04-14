Новий Mercedes-Benz EQS вразив запасом ходу

В основі оновленого Mercedes-Benz EQS лежить електрична архітектура наступного покоління. Головною зіркою лінійки став EQS 450+, запас ходу якого за циклом WLTP зріс на 13% і тепер становить рекордні 926 кілометрів. Це дозволяє подорожувати між європейськими столицями, наприклад, з Мюнхена до Парижа, без жодної зупинки на підзарядку, зазначає Auto24.

Такі показники стали можливими завдяки:

Новій 800-вольтовій системі : вона дозволяє заряджати батарею потужністю до 350 кВт. Лише за 10 хвилин автомобіль здатен поповнити запас ходу на 320 км.

Збільшеним акумуляторам : завдяки оптимізованій хімії осередків ємність зросла до 122 кВт-год.

Двоступеневій коробці передач , що встановлена на задній осі й забезпечує миттєве прискорення на низьких швидкостях та високу ефективність на трасі.

Рекуперації: потужність відновлення енергії під час гальмування зросла до 385 кВт, що значно підвищує загальну енергоефективність.

Революційне керування steer-by-wire

Mercedes-Benz став першим німецьким виробником, який впровадив у серійне виробництво систему рульового керування без механічного зв’язку під назвою “steer-by-wire”. Ця технологія дозволяє повністю позбутися вібрацій від дорожнього полотна на кермі, зберігаючи при цьому ідеальну точність.

Залежно від ситуації, система гнучко змінює передавальне число, роблячи маневрування на парковці надзвичайно легким, а рух на великій швидкості – стабільним. Крім того, steer-by-wire дозволило зробити дизайн керма більш пласким, що полегшує посадку та вихід з авто.

Цифровий мозок: MB.OS та штучний інтелект

Оновлений EQS став першою моделлю, що отримала операційну систему Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Це справжній суперкомп'ютер на колесах, підключений до хмари Mercedes-Benz Intelligent Cloud та оснащений штучним інтелектом. Серед цифрових інновацій:

Віртуальний асистент MBUX: завдяки інтеграції технологій Microsoft, він здатний вести складні діалоги та пропонувати персоналізовані рішення.

MBUX Hyperscreen: гігантська 55-дюймова скляна панель тепер входить до стандартного оснащення і підтримує понад 40 додатків, включаючи YouTube, Disney+ та ігрові сервіси.

Surround Navigation: тривимірна візуалізація оточення в реальному часі на дисплеї водія дозволяє бачити «очима» машини — включаючи пішоходів та інші транспортні засоби.

Комфорт рівня люкс та екологічність

Для пасажирів заднього ряду EQS тепер пропонує справжній “мобільний офіс” з двома 13,1-дюймовими екранами та можливістю проведення відеоконференцій через Microsoft Teams або Zoom. Унікальною фішкою став підігрів ременів безпеки, які прогріваються до 44°C, забезпечуючи відчуття затишку та мотивуючи пасажирів знімати верхній одяг, що підвищує безпеку під час поїздки.

Для тих, хто піклується про навколишнє середовище, вперше став доступний інтер'єр без шкіри. Крім того, автомобіль можна використовувати як гнучке джерело енергії для дому (vehicle-to-home), віддаючи накопичений заряд назад у мережу. Ціни в Німеччині на оновлений EQS 400 стартують від 94 403 євро.