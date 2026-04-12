Парфуми від Mercedes-Benz розкривають таємниці океану

Компанія Mercedes-Benz спільно з Give Back Beauty (GBB) представила новий аромат під назвою DEEP SEA. Це інтенсивна, бадьора та водночас чуттєва інтерпретація морських глибин, створена для чоловіків, які цінують енергію океану та елегантність.
Mercedes-Benz представив парфуми DEEP SEA: новий чоловічий аромат із морськими нотами

ФОТО: Mercedes-Benz|

Данило Северенчук
12 квітня, 12:16
Над створенням композиції працювала легендарна майстер-парфумер Анн Фліпо. Вона продовжила філософію попередньої трилогії 2023 року “ЗЕМЛЯ, МОРЕ, ПОВІТРЯ”, поєднавши класичні парфумерні традиції з сучасними акцентами. DEEP SEA належить до групи деревних морських фужерів, де свіжість зустрічається з мінеральною глибиною.

За словами виробника, аромат має:

  • Верхні ноти: перцева м’ята, розмарин та ягоди ялівцю зі смолистим відтінком;
  • Ноти серця: мотив моря розкривається через йодисті ноти морських водоростей та салікорнію, що контрастують із благородною квітковою елегантністю лавандину;
  • Базові ноти формують оксамитовий сандал та пряний пачулі, доповнені мінеральними димними нюансами.

Екологічність та сталий розвиток у кожній краплі

Mercedes-Benz продовжує впроваджувати принципи екологічної відповідальності у виробництво парфумерії. Сировина для DEEP SEA постачається компанією LMR Naturals, що гарантує етичне походження натуральних інгредієнтів.

Особливу увагу приділено пакуванню: кришка флакона виготовлена з переробленого алюмінію, а для внутрішніх елементів використано пластик, виловлений в океані та перероблений для повторного вжитку. Зовнішня упаковка створена з паперу з додаванням морських водоростей, а процес її виробництва повністю забезпечується відновлюваною енергією.

Лінійка продуктів та доступність

Новий аромат DEEP SEA пропонує повноцінний ритуал догляду. Продукція доступна у форматі парфумованої води у флаконах об’ємом 60 мл та 100 мл, або твердого гелю для душу, що є зручним рішенням для подорожей та мінімізує використання пластику.

