Парфуми від Mercedes-Benz розкривають таємниці океану

Над створенням композиції працювала легендарна майстер-парфумер Анн Фліпо. Вона продовжила філософію попередньої трилогії 2023 року “ЗЕМЛЯ, МОРЕ, ПОВІТРЯ”, поєднавши класичні парфумерні традиції з сучасними акцентами. DEEP SEA належить до групи деревних морських фужерів, де свіжість зустрічається з мінеральною глибиною.

За словами виробника, аромат має:

Верхні ноти: перцева м’ята, розмарин та ягоди ялівцю зі смолистим відтінком;

перцева м’ята, розмарин та ягоди ялівцю зі смолистим відтінком; Ноти серця: мотив моря розкривається через йодисті ноти морських водоростей та салікорнію, що контрастують із благородною квітковою елегантністю лавандину;

мотив моря розкривається через йодисті ноти морських водоростей та салікорнію, що контрастують із благородною квітковою елегантністю лавандину; Базові ноти формують оксамитовий сандал та пряний пачулі, доповнені мінеральними димними нюансами.

Екологічність та сталий розвиток у кожній краплі

Mercedes-Benz продовжує впроваджувати принципи екологічної відповідальності у виробництво парфумерії. Сировина для DEEP SEA постачається компанією LMR Naturals, що гарантує етичне походження натуральних інгредієнтів.

Особливу увагу приділено пакуванню: кришка флакона виготовлена з переробленого алюмінію, а для внутрішніх елементів використано пластик, виловлений в океані та перероблений для повторного вжитку. Зовнішня упаковка створена з паперу з додаванням морських водоростей, а процес її виробництва повністю забезпечується відновлюваною енергією.

Лінійка продуктів та доступність

Новий аромат DEEP SEA пропонує повноцінний ритуал догляду. Продукція доступна у форматі парфумованої води у флаконах об’ємом 60 мл та 100 мл, або твердого гелю для душу, що є зручним рішенням для подорожей та мінімізує використання пластику.