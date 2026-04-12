Духи от Mercedes-Benz раскрывают тайны океана

Над созданием композиции работала легендарная мастер-парфюмер Анн Флипо. Она продолжила философию предыдущей трилогии 2023 года “ЗЕМЛЯ, МОРЕ, ВОЗДУХ”, соединив классические парфюмерные традиции с современными акцентами. DEEP SEA принадлежит к группе древесных морских фужеров, где свежесть встречается с минеральной глубиной.

По словам производителя, аромат обладает:

Верхние ноты: перечная мята, розмарин и ягоды можжевельника со смолистым оттенком;

перечная мята, розмарин и ягоды можжевельника со смолистым оттенком; Ноты сердца: мотив моря раскрывается через йодистые ноты морских водорослей и саликорния, контрастирующие с благородной цветочной элегантностью лавандина;

мотив моря раскрывается через йодистые ноты морских водорослей и саликорния, контрастирующие с благородной цветочной элегантностью лавандина; Базовые ноты формируют бархатный сандал и пряный пачули, дополненные минеральными дымными нюансами.

Экологичность и устойчивое развитие в каждой капле

Mercedes-Benz продолжает внедрять принципы экологической ответственности в производство парфюмерии. Сырье для DEEP SEA поставляется компанией LMR Naturals, что гарантирует этическое происхождение натуральных ингредиентов.

Особое внимание уделено упаковке: крышка флакона изготовлена из переработанного алюминия, а для внутренних элементов использован пластик, выловленный в океане и переработанный для повторного использования. Внешняя упаковка создана из бумаги с добавлением морских водорослей, а процесс ее производства полностью обеспечивается возобновляемой энергией.

Линейка продуктов и доступность

Новый аромат DEEP SEA предлагает полноценный ритуал ухода. Продукция доступна в формате парфюмированной воды во флаконах объемом 60 мл и 100 мл, или твердого геля для душа, что является удобным решением для путешествий и минимизирует использование пластика.