Mercedes-Benz выпустит авто с рулем по принципу джойстика

В новом поколении электрического флагмана Mercedes-Benz EQS электрического флагмана производитель делает ставку на радикальное изменение подхода к управлению. Компания впервые для серийного авто внедряет технологию steer-by-wire, то есть полностью электронное управление без механической связи между рулем и колесами.

Речь идет о системе, в которой движение руля передается не через рулевую колонку, а с помощью электронных сигналов и исполнительных механизмов. Фактически это означает новый уровень взаимодействия между водителем и автомобилем.

Преимущества технологии

Одним из ключевых преимуществ технологии называют переменное передаточное число руля. На низких скоростях автомобиль становится более маневренным, что упрощает парковку и движение в городе. На высоких скоростях, наоборот, повышается стабильность и предсказуемость поведения.

Отдельно производитель акцентирует на комфорте. Система позволяет практически полностью отфильтровывать удары и вибрации от дорожного покрытия, которые ранее передавались на руль. При этом электроника сохраняет ощущение обратной связи, адаптируя его под конкретную ситуацию.

Еще одно изменение касается интерьера. Благодаря отсутствию традиционной механической связи руль может быть более компактным и плоским. Это улучшает обзор цифровой панели приборов, облегчает посадку и добавляет пространства в салоне.

Система steer-by-wire также интегрирована с управлением задней осью. На высоких скоростях задние колеса поворачиваются синхронно с передними, что повышает курсовую устойчивость. В городе же они могут поворачиваться в противоположную сторону, уменьшая радиус разворота.

Безопасность

Важным аспектом остается безопасность. В Mercedes-Benz заявляют, что система имеет резервированную архитектуру с дублированием сигналов. В случае отказа основного канала управления автомобиль сохраняет возможность маневрирования за счет задней оси и выборочного торможения колес.

Отдельно пришлось пересмотреть конструкцию подушки безопасности водителя. Из-за изменения формы руля инженеры создали новую архитектуру развертывания airbag, которая обеспечивает тот же уровень защиты без классического обода.

Когда пойдет в серию

Фактически речь идет не просто о новой опции, а об изменении всей философии управления автомобилем. Если технология покажет себя на практике, steer-by-wire может стать следующим стандартом для электромобилей премиум-класса.