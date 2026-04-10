Новий Mercedes-Benz GLB показали наживо: фото

Новий Mercedes-Benz GLB зберіг свій характерний “квадратний” силует, який виділяє його серед інших моделей бренду. Проте дизайн став більш витонченим завдяки чистим лініям та зменшенню кількості стиків на кузові. Короткі звиси, вертикальна передня частина з потужними світлодіодними фарами та захисні накладки по всьому периметру підкреслюють його позашляховий генетичний код.

Особливу увагу розробники приділили аеродинаміці. Попри кутасту форму, коефіцієнт лобового опору вдалося знизити, що позитивно вплинуло на акустичний комфорт у салоні та паливну ефективність.

Простір без компромісів: до семи місць у салоні

Головною перевагою нового GLB залишається його внутрішній простір. Завдяки довгій колісній базі, автомобіль пропонує:

Гнучкість пасажирського відсіку : другий ряд сидінь тепер стандартно має регулювання нахилу спинок, а опційно може пересуватися вздовж салону на 140 мм.

: другий ряд сидінь тепер стандартно має регулювання нахилу спинок, а опційно може пересуватися вздовж салону на 140 мм. Семимісна конфігурація : як і раніше, GLB доступний із третім рядом сидінь, що робить його унікальною пропозицією у своєму сегменті.

: як і раніше, GLB доступний із третім рядом сидінь, що робить його унікальною пропозицією у своєму сегменті. Вантажні можливості: об’єм багажника у п’ятимісній версії став ще більшим, а рівна підлога при складених сидіннях дозволяє перевозити габаритне спорядження для активного відпочинку.

Цифрова революція: операційна система MB.OS

Новий GLB став частиною глобальної цифрової екосистеми Mercedes-Benz завдяки впровадженню архітектури MB.OS. Інформаційно-розважальна система отримала нову графіку та потужніший процесор для миттєвої реакції. Голосовий помічник став ще розумнішим й здатен навчатися та розуміти контекстні запити без використання ключової фрази. Система також пропонує індивідуальні налаштування для кожного водія, включаючи стрімінг музики, ігри та вдосконалену навігацію з доповненою реальністю.

Драйв та безпека: ефективність нового покоління

Лінійка двигунів нового Mercedes-Benz GLB включає високоефективні чотирициліндрові бензинові та дизельні агрегати, які тепер доповнені технологією м’якого гібрида. Для прихильників бездоріжжя доступна вдосконалена система повного приводу 4MATIC із новими режимами руху, які адаптують роботу підвіски та трансмісії під будь-який тип покриття. Пакет систем допомоги водієві став ще ширшим, включаючи вдосконалену систему утримання в смузі, що працює на базі даних високої чіткості.