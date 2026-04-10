Новый Mercedes-Benz GLB показали вживую: фото

Новый Mercedes-Benz GLB сохранил свой характерный “квадратный” силуэт, который выделяет его среди других моделей бренда. Однако дизайн стал более изящным благодаря чистым линиям и уменьшению количества стыков на кузове. Короткие свесы, вертикальная передняя часть с мощными светодиодными фарами и защитные накладки по всему периметру подчеркивают его внедорожный генетический код.

Особое внимание разработчики уделили аэродинамике. Несмотря на угловатую форму, коэффициент лобового сопротивления удалось снизить, что положительно повлияло на акустический комфорт в салоне и топливную эффективность.

Пространство без компромиссов: до семи мест в салоне

Главным преимуществом нового GLB остается его внутреннее пространство. Благодаря длинной колесной базе, автомобиль предлагает:

Гибкость пассажирского отсека : второй ряд сидений теперь стандартно имеет регулировку наклона спинок, а опционально может передвигаться вдоль салона на 140 мм.

Семиместная конфигурация: GLB доступен с третьим рядом сидений, что делает его уникальным предложением в своем сегменте.

Грузовые возможности: объем багажника в пятиместной версии стал еще больше, а ровный пол при сложенных сиденьях позволяет перевозить габаритное снаряжение для активного отдыха.

Цифровая революция: операционная система MB.OS

Новый GLB стал частью глобальной цифровой экосистемы Mercedes-Benz благодаря внедрению архитектуры MB.OS. Информационно-развлекательная система получила новую графику и более мощный процессор для мгновенной реакции. Голосовой помощник стал ещё умнее и способен обучаться и понимать контекстные запросы без использования ключевой фразы. Система также предлагает индивидуальные настройки для каждого водителя, включая стриминг музыки, игры и усовершенствованную навигацию с дополненной реальностью.

Драйв и безопасность: эффективность нового поколения

Линейка двигателей нового Mercedes-Benz GLB включает высокоэффективные четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, которые теперь дополнены технологией мягкого гибрида. Для любителей бездорожья доступна усовершенствованная система полного привода 4MATIC с новыми режимами движения, которые адаптируют работу подвески и трансмиссии под любой тип покрытия. Пакет систем помощи водителю стал еще шире, включая усовершенствованную систему удержания в полосе, работающую на базе данных высокой четкости.