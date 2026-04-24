Mercedes-Benz выпустил удлиненные версии своих бестселлеров

На международном автосалоне в Пекине компания Mercedes-Benz представила масштабную программу обновления своего модельного ряда, подтвердив стратегическую роль Китая как главного рынка и инновационного хаба.
Премьеры Mercedes-Benz на Auto China 2026 – электрический GLC L и новый S-Class

Модели Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне 2026 года

Данила Северенчук
24 апреля, 11:30
Ключевыми событиями стали мировая премьера электрического внедорожника GLC L, рыночный дебют электрокара CLA 260 L, а также презентация обновленных флагманов S-Class и Mercedes-Maybach S-Class, сообщает Auto24.

Мировая премьера электрического Mercedes-Benz GLC L

Главной новинкой выставки стал полностью электрический кроссовер GLC L с удлиненной колесной базой, разработанный специально для китайских покупателей. Автомобиль имеет длину 4933 мм, что на 55 мм больше глобальной версии. Впервые для этой модели предложена шестиместная конфигурация салона в дополнение к традиционной пятиместной.

Техническое оснащение включает пневматическую подвеску AIRMATIC и систему рулевого управления задней осью. Специально для локального рынка инженеры интегрировали виртуального ассистента “LittleBenz” на базе больших языковых моделей ИИ, который распознает различные диалекты китайского языка, и адаптировали навигационную систему для работы с местными магистралями.

Дебют флагманских седанов S-Class и Maybach

Новое поколение Mercedes-Benz S-Class и Mercedes-Maybach S-Class впервые дебютировало на публике в рамках автосалона. Обе модели базируются на новой операционной системе MB.OS. Флагманы получили инновационную мультимедийную систему для задних пассажиров, разработанную совместно с Университетом Цинхуа.

Система использует мультимодальную модель Vision Language Model (VLM), которая с помощью камер распознает мимику и жесты пассажиров, автоматически настраивая климат-контроль, освещения и развлекательный контент без необходимости в голосовых командах. Майбах-версия традиционно предлагает высокий уровень роскоши, включая двигатель V12 и систему активной подвески E-ACTIVE BODY CONTROL.

Компактный электрокар CLA 260 L

На выставке было объявлено об официальном старте продаж электрического седана CLA 260 L. Модель унаследовала технологии энергоэффективности от концепта VISION EQXX, в частности двухступенчатую трансмиссию, позволяющую достичь расхода энергии на уровне 11 кВт-ч на 100 км.

Также Mercedes-Benz впервые продемонстрировал в Китае технологическую программу Tomorrow XX. Она фокусируется на декарбонизации и циклической экономике. В экспозиции представлено более 40 компонентов и материалов будущего, которые должны значительно снизить углеродный след автомобилей и увеличить долю вторичного сырья в производстве.

Что известно о стратегии Mercedes-Benz в Китае?

  • Председатель правления Mercedes-Benz Group AG Ола Келлениус отметил, что компания продолжает углублять локализацию в Китае. К 2027 году бренд планирует представить более 40 новых моделей, семь из которых будут эксклюзивными для китайского рынка.
  • Пекинский завод BBAC (Beijing Benz Automotive Co.) является крупнейшим в мире заводом Mercedes-Benz и выпустил более шести миллионов автомобилей.
  • Особый подход бренда на китайском рынке можно заметить в концепции названий. Приставка “L” традиционно означает версии “Long”, пользующиеся высоким спросом среди китайских покупателей.
