Mercedes-Benz выпустил удлиненные версии своих бестселлеров

Ключевыми событиями стали мировая премьера электрического внедорожника GLC L, рыночный дебют электрокара CLA 260 L, а также презентация обновленных флагманов S-Class и Mercedes-Maybach S-Class, сообщает Auto24.

Также на тему: Дебютировал Mercedes-Benz C-Class с запасом хода более 760 километров

Мировая премьера электрического Mercedes-Benz GLC L

Главной новинкой выставки стал полностью электрический кроссовер GLC L с удлиненной колесной базой, разработанный специально для китайских покупателей. Автомобиль имеет длину 4933 мм, что на 55 мм больше глобальной версии. Впервые для этой модели предложена шестиместная конфигурация салона в дополнение к традиционной пятиместной.

Техническое оснащение включает пневматическую подвеску AIRMATIC и систему рулевого управления задней осью. Специально для локального рынка инженеры интегрировали виртуального ассистента “LittleBenz” на базе больших языковых моделей ИИ, который распознает различные диалекты китайского языка, и адаптировали навигационную систему для работы с местными магистралями.

Дебют флагманских седанов S-Class и Maybach

Новое поколение Mercedes-Benz S-Class и Mercedes-Maybach S-Class впервые дебютировало на публике в рамках автосалона. Обе модели базируются на новой операционной системе MB.OS. Флагманы получили инновационную мультимедийную систему для задних пассажиров, разработанную совместно с Университетом Цинхуа.

Система использует мультимодальную модель Vision Language Model (VLM), которая с помощью камер распознает мимику и жесты пассажиров, автоматически настраивая климат-контроль, освещения и развлекательный контент без необходимости в голосовых командах. Майбах-версия традиционно предлагает высокий уровень роскоши, включая двигатель V12 и систему активной подвески E-ACTIVE BODY CONTROL.

Подробнее: Как изменился самый комфортный седан Mercedes-Maybach S-Class

Компактный электрокар CLA 260 L

На выставке было объявлено об официальном старте продаж электрического седана CLA 260 L. Модель унаследовала технологии энергоэффективности от концепта VISION EQXX, в частности двухступенчатую трансмиссию, позволяющую достичь расхода энергии на уровне 11 кВт-ч на 100 км.

Также Mercedes-Benz впервые продемонстрировал в Китае технологическую программу Tomorrow XX. Она фокусируется на декарбонизации и циклической экономике. В экспозиции представлено более 40 компонентов и материалов будущего, которые должны значительно снизить углеродный след автомобилей и увеличить долю вторичного сырья в производстве.

Что известно о стратегии Mercedes-Benz в Китае?