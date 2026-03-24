Как изменился самый комфортный седан Mercedes-Maybach S-Class

По словам компании, внешность нового Maybach стала еще более выразительной, но сохранила фирменную сдержанность. Переднюю часть украшает увеличенная решетка радиатора с подсветкой и новой надписью Maybach. Оптика получила фирменные элементы с эффектом розового золота, что подчеркивает ювелирную точность деталей.

Особое внимание уделили колёсам – кованые диски получили уникальный механизм с эмблемой Mercedes-Benz, которая всегда остаётся в вертикальном положении во время движения. Также доступен обновленный пакет Night Series с новыми цветами, включая Nautic Blue Metallic, что добавляет седану современной элегантности.

Интерьер: цифровая роскошь и новый уровень комфорта

Салон превратился в настоящее лаунж-пространство. Центральным элементом стал MBUX Superscreen, который объединяет несколько дисплеев под единым стеклом. Впервые для Maybach интегрирована новая операционная система MB.OS с поддержкой искусственного интеллекта. Материалы отделки подняты на новый уровень: появились варианты без натуральной кожи, в том числе текстиль Mirville, сочетающий экологичность и премиальность.

Контурная подсветка салона с 64 цветами реагирует на голосовые команды и настройки климата. Для задних пассажиров доступны отдельные дисплеи, холодильник, бокалы для шампанского и новые комфортные сиденья Executive. В общем, все это формирует атмосферу “капсулы покоя”.

Технологии безопасности

Автомобиль постоянно обновляется “по воздуху”, что позволяет совершенствовать функции без посещения сервиса. Также расширен пакет систем помощи водителю, включая MB.DRIVE ASSIST PRO, что обеспечивает полуавтономное вождение даже в сложных городских условиях.

Двигатели

Линейка силовых агрегатов получила значительные обновления и электрификацию. Модель доступна с V8 нового поколения с мягким гибридом, рядный шестицилиндровый двигатель в плагин-гибридной версии, или с легендарным V12, который, правда, будет оставаться доступным только на некоторых рынках. Вариант PHEV способен проезжать до 100 км на электротяге, что делает его практичным даже в ежедневной эксплуатации.

Комфорт: новый стандарт тишины и плавности

Инженеры немецкого автопроизводителя значительно улучшили шумоизоляцию и внедрили новую подвеску AIRMATIC с прогнозированием дорожных условий через облачные сервисы. Это позволяет автомобилю буквально “считывать” дорогу и адаптировать настройки шасси к ней в реальном времени. Отдельный режим MAYBACH в системе DYNAMIC SELECT обеспечивает максимально плавную и комфортную езду.

MANUFAKTUR: персонализация без границ

Программа MANUFAKTUR выходит на новый уровень с концепцией Made to Measure. Клиенты могут выбирать из более 150 цветов кузова и сотен вариантов интерьера. Фактически каждый автомобиль может стать уникальным произведением искусства благодаря индивидуальным оттенкам и уникальной комбинации материалов.

Производство и запуск

Серийное производство стартует в апреле 2026 года на заводе в Зиндельфингене – одном из самых современных предприятий в мире. Именно здесь создаются самые технологичные и роскошные модели бренда. Обновленный Maybach также стал частью празднования 140-летия Mercedes-Benz. Продажи новинки стартуют в Европе уже с 25 марта 2026 года.