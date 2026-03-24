Maybach теперь будет микроавтобусом: что придумали в Mercedes-Benz

Mercedes-Benz рассказал о предстоящей премьере Mercedes-Maybach VLS, который станет флагманом в сегменте больших минивэнов премиум-класса.

Как сообщает производитель, модель создана для клиентов, которые делают ставку именно на комфорт в заднем ряду - фактически это автомобиль с философией "частной лаунж-зоны".

Новый формат люкса: ставка на пространство и комфорт

Mercedes-Maybach VLS - это развитие идей концепта Vision V, который показали ранее. Теперь эти наработки переходят в серийный формат. Впрочем, это наверняка люксовая версия минивэна VLS, который компания представила недавно. Чтобы больше, фото нового Mercedes-Maybach VLS (кроме одного в заголовке новости), поэтому пока что вспомним, как выглядел концепт.

Mercedes-Maybach Vision V. Фото Mercedes-Benz

Ключевая особенность - максимально просторный салон с акцентом на второй ряд. В Mercedes прямо говорят: это автомобиль не для водителя, а для пассажира.

Задняя часть салона выполнена в формате "private lounge". Речь идет о сочетании дорогих материалов, ручной работы и цифровых технологий. Все это должно создать эффект "как дома", но в движении.

Дизайн и технологии: классика Maybach с новым подходом

Новинка сохраняет традиционные черты Maybach - сдержанную роскошь, внимание к деталям и максимальную индивидуализацию.

В то же время производитель делает акцент на цифровизации. Это означает новые мультимедийные решения, интерактивные функции и расширенные возможности персонализации пространства.

Фактически VLS должен стать мобильным кабинетом или зоной отдыха. Это должно понравиться как украинским бизнесменам, так и политикам, которые прячутся от избирателей за черными окнами лимузинов, но любят комфорт и премиум-бренды.

Почему Mercedes запускает новый сегмент

Появление VLS - это не просто еще одна модель в линейке. Mercedes фактически расширяет портфель в верхнем сегменте.

Спрос на ультракомфортные авто растет, особенно среди клиентов, которые пользуются услугами водителя. В этом контексте важны не динамика или управляемость, а пространство, тишина и уровень оснащения.

Именно здесь и появляется новый класс - Grand Limousine, который должен занять нишу между классическими седанами и роскошными минивэнами.

Что это значит для рынка

Mercedes-Maybach VLS - это сигнал о смене приоритетов в премиальном сегменте.

Если раньше главным был водитель, то теперь фокус смещается на пассажира. И это глобальный тренд, который уже видно в Китае, США и Европе.

Для Украины это пока нишевый сегмент. Но рост интереса к премиальным авто и сервисам с водителем означает, что подобные модели могут найти своего клиента и здесь.