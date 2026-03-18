Mercedes-Benz использует платформу китайской Geely для собственных электромобилей: инсайды

Речь идет о потенциальном использовании китайских технологий для удешевления разработки и ускорения вывода новых моделей на рынок, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Согласно данным инсайдеров, Mercedes-Benz может использовать электронную и электрическую архитектуру GEEA от Geely как основу для новой платформы электромобилей.

Читайте также: GEELY завершает сотрудничество с УКРАВТО ГРУПП: что будет с сервисом и клиентами

Речь идет о перспективной архитектуре под кодовым названием Phoenix, которая может стать базой для более доступных электромобилей, заменив текущую платформу MMA и дебютировать ориентировочно к 2030 году. Это позволит немецкому автопроизводителю значительно сократить расходы на инженерию и ускорить цикл разработки новых моделей.

Китайские технологии как новый стандарт

В последние годы китайские производители, в частности BYD, Geely, Chery и XPeng, значительно продвинулись в создании аккумуляторов и электродвигателей. Это уже заставляет европейские бренды пересматривать свои подходы. Например, Volkswagen сотрудничает с XPeng, используя общие архитектуры для будущих электромобилей серии ID. На этом фоне потенциальный альянс Mercedes-Benz и Geely выглядит логичным шагом в конкурентной борьбе.

Уже существующее партнерство между Mercedes и Geely

Сотрудничество между двумя компаниями – не новость. Mercedes-Benz и Geely уже давно вместе развивают бренд Smart. Сегодня Smart трансформировался из производителя компактных городских авто в полноценный бренд электромобилей, где дизайн создается специалистами Mercedes, а инженерия и производство - за Geely. Этот опыт может стать основой для более глубокой интеграции технологий в будущих моделях.

Также интересно: Финал “Автомобиля года в Украине 2026”: какие модели соревнуются за главную награду

Фокус на будущие электромобили

Несмотря на активное развитие новых моделей, таких как Mercedes-Benz CLA и Mercedes-Benz GLC следующего поколения, компания смотрит значительно дальше. Потенциальное сотрудничество с Geely может стать ключом к созданию более доступных и технологически продвинутых электромобилей, которые будут отвечать новым требованиям глобального рынка. Хотя официального подтверждения пока нет, сам факт переговоров свидетельствует о том, что даже премиальные бренды готовы адаптироваться к новой реальности электромобильной индустрии.