Mercedes-Benz використає платформу китайської Geely для власних електромобілів: інсайди

Йдеться про потенційне використання китайських технологій для здешевлення розробки та прискорення виведення нових моделей на ринок, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Згідно з даними інсайдерів, Mercedes-Benz може використати електронну та електричну архітектуру GEEA від Geely як основу для нової платформи електромобілів.

Йдеться про перспективну архітектуру під кодовою назвою Phoenix, яка може стати базою для доступніших електромобілів, замінивши поточну платформу MMA й дебютувати орієнтовно до 2030 року. Це дозволить німецькому автовиробнику значно скоротити витрати на інженерію та пришвидшити цикл розробки нових моделей.

Китайські технології як новий стандарт

Останніми роками китайські виробники, зокрема BYD, Geely, Chery та XPeng, значно просунулися у створенні акумуляторів і електродвигунів. Це вже змушує європейські бренди переглядати свої підходи. Наприклад, Volkswagen співпрацює з XPeng, використовуючи спільні архітектури для майбутніх електромобілів серії ID. На цьому фоні потенційний альянс Mercedes-Benz і Geely виглядає логічним кроком у конкурентній боротьбі.

Вже існуюче партнерство між Mercedes і Geely

Співпраця між двома компаніями – не новина. Mercedes-Benz та Geely вже давно разом розвивають бренд Smart. Сьогодні Smart трансформувався з виробника компактних міських авто у повноцінний бренд електромобілів, де дизайн створюється спеціалістами Mercedes, а інженерія та виробництво — за Geely. Цей досвід може стати основою для глибшої інтеграції технологій у майбутніх моделях.

Фокус на майбутні електромобілі

Попри активний розвиток нових моделей, таких як Mercedes-Benz CLA та Mercedes-Benz GLC наступного покоління, компанія дивиться значно далі. Потенційна співпраця з Geely може стати ключем до створення більш доступних та технологічно просунутих електромобілів, які відповідатимуть новим вимогам глобального ринку. Хоча офіційного підтвердження поки немає, сам факт переговорів свідчить про те, що навіть преміальні бренди готові адаптуватися до нової реальності електромобільної індустрії.