Финал "Автомобиля года в Украине 2026": какие модели соревнуются за главную награду

В Украине завершился финальный тест претендентов на титул “Автомобиль года 2026”, в жюри конкурсе принимали участие журналисты “Авто24”.

После серии отборочных испытаний организаторы определили финалистов, которые представляют различные сегменты рынка - от компактных кроссоверов до премиальных электромобилей. Именно из этого списка будет выбран автомобиль, который получит главную награду конкурса. Победители будут объявлены 3 апреля этого года.

Audi A6: новый немецкий бизнес-седан

Новое поколение Audi A6 появилось почти одновременно с обновлением основных конкурентов - BMW 5-серии и Mercedes-Benz E-Class. Седан стал больше, получил новый дизайн и современные силовые установки с технологией мягкого гибрида.

Среди ключевых особенностей - полный привод quattro, матричная оптика и цифровой интерьер с дополнительным дисплеем для переднего пассажира.

Впрочем, цена модели достаточно высока. Базовая версия стоит от примерно 2,5 млн грн, а хорошо оснащенные автомобили легко превышают 3–4 млн грн. Поэтому Audi A6 скорее претендует на победу в премиальном сегменте, чем на звание абсолютного победителя.

Chery Tiggo 4 Hybrid: самый доступный финалист

В списке финалистов также оказался Chery Tiggo 4 Hybrid - компактный кроссовер с гибридной силовой установкой.

Его цена стартует примерно от 1,05 млн грн, что делает модель одним из самых доступных автомобилей в финале. В сегменте компактных SUV он конкурирует с такими моделями, как Citroen C3 Aircross или Opel Frontera.

Впрочем, основное преимущество Tiggo 4 - именно доступность. Именно это может помочь модели претендовать на победу в бюджетном сегменте.

CUPRA Formentor: спортивный характер

Испанский кроссовер CUPRA Formentor стал одним из самых эмоциональных автомобилей среди финалистов.

В топовых версиях модель оснащается 333-сильным турбомотором и полным приводом, что превращает ее в настоящий драйверский автомобиль.

Однако спортивный характер имеет свою цену. Мощная версия стоит от примерно 2,17 млн грн, а базовые варианты стартуют от 1,7 млн грн. Поэтому Formentor скорее претендует на награду в спортивном сегменте.

Mercedes G 580 EQ: электрический “Гелендваген”

Один из самых необычных финалистов - Mercedes G 580 EQ.

Это электрическая версия легендарного внедорожника G-Class. Она сохраняет характерные черты модели - жесткую конструкцию кузова, массивные двери и внедорожные возможности.

В то же время автомобиль получил электрическую силовую установку, которая обеспечивает быстрое ускорение и тихую работу.

Однако главным препятствием для победы может стать цена. В Украине электрический G-Class стоит от 7,3 млн грн.

Peugeot 3008: один из главных фаворитов

Новый Peugeot 3008 стал одним из самых интересных автомобилей в финале.

Кроссовер получил купеобразный дизайн, новую концепцию интерьера i-Cockpit и современные силовые установки - бензиновые турбомоторы и гибридные версии.

В Украине стартовая цена модели составляет примерно 1,35–1,4 млн грн, что делает ее конкурентной в сегменте C-SUV.

Именно баланс дизайна, технологий и стоимости может сделать Peugeot 3008 одним из главных претендентов на победу.

Renault Duster: народный фаворит

Еще один сильный кандидат - Renault Duster нового поколения.

Модель сохранила главные преимущества предшественника: высокий клиренс, полный привод и хорошую проходимость.

В то же время автомобиль получил современные технологии - цифровую панель приборов, новые двигатели и обновленный дизайн.

Стартовая цена кроссовера находится примерно на уровне 1–1,2 млн грн, что делает его одним из самых доступных финалистов.

Именно сочетание практичности, популярности бренда и доступности может помочь Duster побороться за главную награду.

Skoda Enyaq: электрический кроссовер

Среди электромобилей в финале представлен Skoda Enyaq.

Это практичный электрический кроссовер на платформе Volkswagen MEB, который известен просторным салоном и комфортной подвеской.

Официальная цена модели в Украине составляет примерно 2,2 млн грн, что делает ее дороже большинства электромобилей, которые завозят неофициально.

Из-за этого Enyaq может выглядеть менее конкурентным в борьбе за абсолютную победу.

Subaru Forester: классический полноприводный кроссовер

Новый Subaru Forester также входит в число фаворитов.

Кроссовер традиционно делает ставку на полный привод, надежную подвеску и просторный салон. Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель в паре с вариатором.

Впрочем, пока модель предлагается только с одним мотором. Гибридная версия должна появиться позже.

Стартовая цена составляет примерно 1,8 млн грн.

Volvo XC90: премиальный семейный SUV

В финале также представлен большой кроссовер Volvo XC90.

Несмотря на возраст модели, она остается актуальной благодаря современным системам безопасности, просторному 7-местному салону и гибридной силовой установке.

Plug-in гибридная версия T8 сочетает бензиновый двигатель и электромотор, обеспечивая высокую мощность и экономичность.

Стоимость модели в Украине стартует примерно от 2,8 млн грн, а топовые версии превышают 3,7 млн грн.

Кто может победить

Список финалистов “Автомобиля года 2026” охватывает почти все сегменты современного авторынка - от доступных кроссоверов до премиальных электромобилей.

Однако исторически главную награду конкурса чаще всего получают модели, которые сочетают технологии, доступность и популярность среди покупателей.

Именно поэтому наиболее реалистичными претендентами на победу эксперты называют Renault Duster, Peugeot 3008 и Subaru Forester.